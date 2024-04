Anteprima Meeting: "Milioni di anni luce"

Ogni anno l’Orchestra Giovanile del Veneto organizza l’International Music Meeting, incontro musicale e culturale con cori, orchestre e musicisti provenienti da ogni parte del mondo, oltre che da tutte le Regioni italiane. Come anteprima della XXXII edizione, che si svolgerà dal 13 aprile al 24 novembre con 14 eventi ed ha come tema “Lo Spazio e la Luna”, verrà proiettato il documentario “Milioni di anni luce” di Luca Settimo.

L'universo svelato attraverso gli scatti di cinque astrofotografi padovani, partendo dalla vicina Luna, attraversando nebulose planetarie, fino a varcare i confini della Via Lattea, per vedere cosa c'è là fuori, nello spazio profondo. Questo è il viaggio che il regista Luca Settimo propone con il suo nuovo documentario "Milioni di anni luce", realizzato in collaborazione con l'Associazione Astronomica Euganea. Saranno presenti il regista, gli astrofotografi ed il Presidente dell’Associazione Astronomica Euganea.

L’appuntamento ad ingresso libero è per sabato 13 aprile 2024 alle ore 21 al TEM – Teatro Excelsior di Mortise.