Celebrazione del primo centenario con "Il figlio ritrovato. Milite Ignoto: la scelta" al teatro Verdi

In occasione del Centenario del Milite Ignoto, il gruppo teatrale Il Canovaccio e l’Orchestra di fiati delle Forze operative Nord dell'Esercito italiano portano in scena, per la prima volta, lo spettacolo "Il figlio ritrovato. Milite Ignoto: la scelta".

La rappresentazione è basata sui monologhi del tenente Augusto Tognasso, membro della commissione incaricata di individuare le salme non identificabili dei soldati tra le quali sarebbe stata poi scelta una, in rappresentanza degli oltre 600 mila italiani caduti nella Grande Guerra, e di Maria Bergamas, la popolana di Gradisca d'Isonzo che, in ideale rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la guerra, fu incaricata della scelta della salma che sarebbe stata tumulata a Roma come "Milite Ignoto".

Gli spettacoli si terranno al Teatro Verdi martedì 2 novembre alle 20.30 e mercoledì 3 novembre alle 9.30. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare sul sito https://www.teatrostabileveneto.it/

L’evento è promosso dal Consiglio Regionale del Veneto, dal Comando Forze Operative Nord e dal Comune di Padova.

Certificazione verde Covid-19

Per accedere alle attività negli spazi del TSV è obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e di un documento d’identità valido

Per informazioni: https://www.dgc.gov.it/

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/il-figlio-ritrovato-padova/

