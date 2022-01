“Mimanda Gaber and Friends”, spettacolo al cinema Rex di Padova

Apputamento Sabato 29 gennaio ore21 al Cinema Rex Padova con “Mimanda Gaber and friends” teatro canzone con la Compagnia Teatrale. È un’impresa difficile ricordare Gaber a teatro. Allora abbiamo pensato di recitarlo, mimarlo, cantarlo e danzarlo, a dimostrazione che la sua arte va oltre sia il “teatro” che la “canzone”. Il risultato è una sorta di ritratto della nevrosi che imbriglia la nostra anima, su cui è possibile sorridere e riflettere, evitando in questo modo di cedere alla disperazione.

Sì, le storie di Gaber raccontate da Charlie Agostini & Renato Cestaro (mimica), Alessandro Modenese (musica/canto), Laura De Nicolao & Irene Franceschet (danza) Alessandro Benfatto (recitazione) sono le storie di tanti di noi, e sono insieme un incredibile viaggio pieno di sorprese.

Da gustare tutto d’un fiato per sentirsi meglio, nonostante lo spettacolo abbia una inevitabile, sana e sacrosanta dose di amarezza.

Un consiglio agli spettatori: provate a chiudere ogni tanto gli occhi immaginando che a pronunciare le parole appena ascoltate sia stata la sua voce, quella lucida voce che ci manca davvero tanto.

La scena ricrea un’atmosfera pulita, semplice, perfetta cornice all’essenzialità caratteristica dell’arte di Gaber e consente di rimanere legati all’urgenza di dire le cose qui e ora, e soprattutto cantate recitate mimate danzate come se fossero rivolte a un interlocutore fisicamente presente, il che non vuol dire altro che immaginare le canzoni come un atto preciso e autentico di comunicazione tra chi canta e chi ascolta.

Da esseri umani a esseri umani.

“Mimanda Gaber and Friends”

Artisti in scena

Alessandro Modenese (musicista/cantante);

Charlie Agostini & Renato Cestaro (i mimi);

Laura De Nicolao & Irene Franceschet (le ballerine);

Alessandro Benfatto (l’attore);

Regia: Ernesto Aufiero.

Biglietti

Biglietto con posto numerato 10 euro

Info web

