"Mimanda Gaber", teatro canzone

La Compagnia Teatrale Strapalco propone lo spettacolo di Teatro Canzone "MIMANDA GABER"

SABATO 4 NOVENBRE

Ore 21 Cinema Rex

via S.Osvaldo 4 pd

Biglietto 10 euro

Info. 3474409953

"MIMANDA GABER AND FRIENDS"

Artisti in scena:

Alessandro Modenese (musicista/cantante)

Charlie Agostini & Renato Cestaro (i mimi)

Laura De Nicolao & Irene Franceschet (le ballerine)

Alessandro Benfatto (l'attore)

Regia: Ernesto Aufiero

Luci: Samuele Bianco

La scena ricrea un'atmosfera pulita, semplice, perfetta cornice all'essenzialità caratteristica dell'arte di Gaber e consente di rimanere legati all'urgenza di dire le cose qui e ora, e soprattutto cantate recitate mimate danzate come se fossero rivolte a un interlocutore fisicamente presente, il che non vuol dire altro che immaginare le canzoni come un atto preciso e autentico di comunicazione tra chi canta e chi ascolta. Da esseri umani a esseri umani.