Progetto "Donne al centro", la Croce Rossa in piazza a Padova e provincia con le mimose per l'8 marzo

I Volontari della Croce Rossa del Comitato di Padova, saranno presenti nel fine settimana e martedì 8 marzo, con vari stand in città ed in altri luoghi della provincia, per offrire ai cittadini mazzetti di mimosa con libera donazione a sostegno del progetto “Donne al Centro”, mirato all'accoglienza di donne (e loro figli minori) vittime di violenza domestica. Sarà anche un'utile occasione per informare i cittadini e sensibilizzarli al problema della violenza di genere. Sono impegnate tutte le sedi che costituiscono il Comitato: Padova, Noventa Padovana, Trebaseleghe, Piove di Sacco e Cittadella.

Il Progetto, attivo dal 2012, si realizza nella struttura gestita dal Comitato di Padova e si articola attraverso l'accoglienza, il supporto emotivo e logistico e nelle attività con i bambini, di donne oggetto di violenza domestica. Il Progetto è strutturato al fine di garantire un'accoglienza in situazioni di emergenza e per i progetti di seconda accoglienza che prevedono il reinserimento sociale e lavorativo.

Calendario stand mimose

Padova: martedì 8 marzo di fronte a Palazzo Moroni dalle 10 alle 17.

Noventa Padovana: supermercato Alì sabato 5 marzo dalle 9 alle 17 e in piazza Europa martedì 8 marzo dalle 8,30 alle 12.

Camposampiero: supermercato IperLando nel centro commerciale Il Parco, martedì 8 marzo dalle 9 alle 13.

Cittadella: in piazzetta del Duomo, centro storico, giovedì 8 marzo dalle 9 alle 13.

Piove di Sacco: in piazza Incoronata domenica 6 marzo e martedì 8 marzo dalle 10 alle 13.

Info web

https://www.facebook.com/cri.padova

https://www.cripadova.it/