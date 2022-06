Ministri live al parco della Musica di Padova il 1 luglio 2022

Quando un tour vede la luce su un palco, a quel palco si rende onore! E rendono onore al palco del Parco della Musica di Padova il trio milanese post grunge Ministri, che per l'avvio della tournée per il lancio dell'ultimo album Giuramenti, uscito per Woodworm e Universal lo scorso 6 maggio, hanno scelto proprio il Parco della Musica, la sua freschezza e l'energia del suo pubblico che la band di Federico Dragogna, Davide Aureliano e Michele Esposito avevano avuto modo di sperimentare già l'anno scorso, con un concerto memorabile.

La band alternative rock salirà sul palco del Parco venerdì 1 luglio alle 21.30, raccontando, per la prima volta, la sua ultima avventura discografica.

Il 2021 era stato l'anno di Cronaca Nera e Musica Leggera, EP di quattro tracce che la critica aveva accolto entusiasticamente, e che il pubblico aveva ballato a bordo palco per tutta la scorsa estate. Giuramenti contiene quelle quattro tracce nella versione CD, ma il conteggio delle tracce dell'album, nove, non risente delle quattro dell'EP, che vi è inserito come completamento: da una delle band più prolifiche degli ultimi anni possiamo aspettarci un disco di successo all'anno, una carica creativa fuori dal comune e una energia live a dir poco trascinante. Giuramenti, il settimo album per i Ministri, si gioca sull'alternanza fra rabbia e coerenza, fra immagini forti e disimpegnate, testi profondi e scanzonati, nel pieno dello sile di una band che davvero non perde un colpo.

Dettagli

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Venerdì 1 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21.30

Biglietti in cassa 18 euro

Info web

https://www.parcodellamusicapadova.it/event/ministri/

https://www.facebook.com/events/3243539975972844

Foto articolo da comunicato stampa e da evento facebook