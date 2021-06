Ministri live al parco della Musica di Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/482973586323796

Sabato 10 luglio ore 21

Ministri live @ Parco della Musica - Padova

Biglietti disponibili su: bit.ly/MinistriPadova

Dettagli

Tornano i Ministri con tutta la forza che la loro musica ha sempre regalato, uno schiaffo emotivo e coinvolgente come i loro concerti.

L'estetica di “Cronaca nera e musica leggera” e? un omaggio alle collane Einaudi (precisamente Piccola Biblioteca Einaudi e Nuovo Politecnico) rese indimenticabili dal progetto grafico di Bruno Munari.

E come a voler battezzare nel migliore dei modi un lavoro discografico che apre un capitolo nuovo per la band, ecco l'approvazione della stessa Einaudi: una benedizione importante, che segna una linea di unione tra generazioni diverse ma unite ancora dalla voglia di parlare a tutti, senza distinzioni.

“Cronaca nera e musica leggera ci suonava gia? dal titolo come una sorta di saggio mai scritto. Tra le altre cose, parla di confusione e di crisi dei saperi, della progressiva scomparsa di una qualche verita? condivisa. I saggi Einaudi sono stati la quinta essenza della nostra infanzia, i libri dei grandi, e i loro quadrati erano il simbolo di un sapere con la S maiuscola, moderno ma autorevole. E, in piu?, elegantissimo. Omaggiarle e? un modo per rivederle, farle rivedere e in qualche modo trovare conforto.” I Ministri

Si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi piu? all'avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli inizi ai sold-out nei superclub e ai grandi festival, e i loro brani su Spotify sono stati ascoltati oltre 25 milioni di volte.

Dopo 15 anni sulle scene, un capitolo si chiude e se ne apre un altro.

E come a voler sottolineare un elemento di continuita? nello stravolgersi di prospettive, vita e abitudini, si sono affidati a Nicolo? Cerioni e alla sua arte per i loro abiti di scena - una piccola tradizione della band, cominciata nel 2006 con delle indimenticabili giacche napoleoniche, che li ha resi delle icone del rock in Italia anche nello stile.

Info web

https://www.facebook.com/events/482973586323796

bit.ly/MinistriPadova

Foto articolo da evento Facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...