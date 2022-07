Ministri live al parco della Musica di Padova, concerto posticipato a causa maltempo

Purtroppo il forte temporale di poco fa che si è abbattuto sulla città ci vede costretti a posticipare il concerto di Ministri e Zagreb di questa sera a giovedì 21 luglio.

Il palco e l'attrezzatura sono state colpite dalla pioggia nonostante la copertura del palco e non ci sono i margini per lavorare in sicurezza.

---

Quando un tour vede la luce su un palco, a quel palco si rende onore! E rendono onore al palco del Parco della Musica di Padova il trio milanese post grunge Ministri, che per l'avvio della tournée per il lancio dell'ultimo album Giuramenti, uscito per Woodworm e Universal lo scorso 6 maggio, hanno scelto proprio il Parco della Musica, la sua freschezza e l'energia del suo pubblico che la band di Federico Dragogna, Davide Aureliano e Michele Esposito avevano avuto modo di sperimentare già l'anno scorso, con un concerto memorabile.

La band alternative rock salirà sul palco del Parco venerdì 21 luglio alle 21.30, raccontando, per la prima volta, la sua ultima avventura discografica.

Il 2021 era stato l'anno di Cronaca Nera e Musica Leggera, EP di quattro tracce che la critica aveva accolto entusiasticamente, e che il pubblico aveva ballato a bordo palco per tutta la scorsa estate. Giuramenti contiene quelle quattro tracce nella versione CD, ma il conteggio delle tracce dell'album, nove, non risente delle quattro dell'EP, che vi è inserito come completamento: da una delle band più prolifiche degli ultimi anni possiamo aspettarci un disco di successo all'anno, una carica creativa fuori dal comune e una energia live a dir poco trascinante. Giuramenti, il settimo album per i Ministri, si gioca sull'alternanza fra rabbia e coerenza, fra immagini forti e disimpegnate, testi profondi e scanzonati, nel pieno dello sile di una band che davvero non perde un colpo.

Dettagli

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Venerdì 21 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21.30

Biglietti in cassa 18 euro

Info web

https://www.parcodellamusicapadova.it/event/ministri/

https://www.facebook.com/events/3243539975972844

Foto articolo da comunicato stampa e da evento facebook