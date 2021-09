Misteri alla scuola di magia e stregoneria: una serata all'insegna della magia e del divertimento

Villa Greggio, La Foresta di Sherlock e Improprio 9119 presentano una serata all'insegna della magia e del divertimento.

64 studenti. 4 case. 16 sottogruppi.

Vi attendono quiz e prove fisiche!

Chi agguanterà più punti per la propria casa per aggiudicarsi la vittoria?

Finalmente potrete dimostrare quanto ne sapete sul mondo più magico e misterioso che esista... Siete pronti?

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 342 9547755 (Liana) e 342 0253841 (Caterina).

Gradito il Dress Code! L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di norme ANTI-COVID.

Per accedere all’evento è obbligatorio (dai 12 anni in su) presentare GREENPASS O ESITO DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO ESEGUITO NELLE 48 ORE PRECEDENTI.

https://www.facebook.com/events/567781627586209.

