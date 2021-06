Il concerto "Misterioso Barocco" nella chiesa di Santa Caterina a Padova

Domenica 13 giugno nella Chiesa di Santa Caterina si svolgerà il concerto "Misterioso Barocco" della rassegna "E quindi uscimmo a riveder le stelle dell'Orchestra Machiavelli. La rassegna musicale di Orchestra Machiavelli realizzata in collaborazione Centro Universitario Padovano e con la partecipazione del Quartetto Maffei, la Bottega Tartiniana e i Giovani Archi Veneti riparte finalmente dopo 14 mesi di chiusura. La scorsa stagione musicale, programmata da Orchestra Machiavelli in collaborazione con il Centro Universitario Padovano nella Chiesa di Santa Caterina di Padova nei mesi di gennaio-marzo 2020 si era interrotta dopo due soli appuntamenti.

Nel 2020 sono state poche altre le occasioni di far musica insieme, tra cui un invito nel Festival Autunno in Accademia, e alcuni concerti in streaming resi possibili grazie al contributo della Fondazione Cariparo, che tutt’ora sostiene la Rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Un concerto per orchestra d’archi che vedrà esibirsi l' Orchestra Machiavelli con solista il virtuoso Davide de Ascaniis. In programma Tartini, Trillo del diavolo, Geminiani, Follia, Vivaldi, Concerto per due violini, Vivaldi Tempesta di Mare. Suoneranno l'Orchestra Machiavelli e la Bottega Tartiniana con Davide de Ascaniis al violino, Louise Antonello al violino e Gian Marco Passarini all'oboe.

Questo il programma:

Fasoli, Fantasia per oboe e archi (prima esecuzione assoluta);

Vivaldi, Concerto per violino, archi e continuo “La tempesta di mare” RV 253;

Geminiani, Concerto Grosso in Re minore H 143 “La folia”;

Vivaldi, Concerto per 2 violini, archi e continuo in La min. RV 522

Tartini, Sonata “Il trillo del Diavolo” (trascrizione per violino e archi).

Informazioni e contatti

I biglietti: 12 euro intero e 10 euro ridotto, saranno acquistabili direttamente a questo link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/misterioso-barocco-padova/ oppure la sera dell'evento a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

