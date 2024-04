Il mistero di Darwin - Risvegli 2024

Un omicidio. Questo temeva di avere commesso Charles Darwin quando formulò la teoria dell’evoluzione. Ma chi era la vittima? E chi lo accusava? È forse questo il motivo per cui Darwin impiegò più di vent’anni prima di rendere pubblica la sua rivoluzionaria scoperta nel libro L’origine delle specie? A più di un secolo e mezzo di distanza, e sulla base delle più recenti scoperte scientifiche, Massimo Polidoro si propone di esplorare questi interrogativi e di svelare il mistero delle origini umane. Smontando falsi miti e leggende ancora circolanti sulla teoria dell’evoluzione, Polidoro mette in luce l’importanza di capire da dove veniamo, per rendersi conto che non siamo al centro di tutto. Una verità scomoda, ma che è importante riconoscere, se la specie umana vuole avere ancora un futuro.



Spettacolo teatrale prodotto dal Teatro Menotti di Milano, con Massimo Polidoro inteprete e autore (insieme a Telmo Pievani) e la regia di Emilio Russo



