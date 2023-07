Rassegna al Musme “Il mito di Ercole” con Yahya Pallavicini e Gabriella Caramore, al Violoncello Giuseppe Barutti

Ingresso su prenotazione con offerta responsabile per Associazione Arca

Dal 23 giugno al 1 agosto 2023 si terrà la terza edizione de Il mito di Ercole: Rinascimento e rinascite, il progetto culturale tra parole e musica ideato e curato dall’Architetto Paola Cattaneo, promosso e organizzato dall’Orchestra di Padova e del Veneto con la direzione artistica di Marco Angius e il sostegno dei Mecenati “Art Bonus” Acegas Aps Amga. Il programma presenta sei appuntamenti culturali presso il cortile del Museo di Storia della Medicina – MUSME alle ore 21 su prenotazione con offerta responsabile destinata ad alcune associazioni del territorio: La miglior vita possibile, che sostiene la realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico a Padova; Arca, Associazione per le Ricerche delle Cardiopatie Aritmiche; Medici con l’Africa CUAMM.

Ispirata all’immagine di Ercole avvolto dalle fiamme sul monte Eta, così come raffigurato dalla storica Accademia degli Infiammati fondata nel 1540 proprio a Padova da un gruppo di aristocratici e intellettuali, la rassegna accoglierà le conversazioni umanistiche tenute da alcuni relatori pronti a sviluppare i diversi argomenti, impreziositi dagli interventi musicali a cura di OPV, I Solisti Veneti e Concentus Musicus Patavinus dell’Università degli Studi di Padova.

Giovedì 29 giugno

Giovedì 29 giugno Yahya Pallavicini, Imam della Moschea al-Wahid di Milano, e Gabriella Caramore, giornalista di RAI Radio 3 e saggista, si confronteranno sul tema La fratellanza come cura per la convivenza comune con l’intervento musicale del violoncellista Giuseppe Barutti de I Solisti Veneti che eseguirà la celebre Suite n. 1 BWV 1007. Ingresso su prenotazione con offerta responsabile per Associazione Arca.

Martedì 4 luglio

La rassegna proseguirà martedì 4 luglio con Rinascimento a Padova: la perlustrazione del corpo umano ispira Shakespeare e vedrà un dialogo tra Gaetano Thiene, dal 1990 Professore Ordinario di Anatomia Patologica all'Università degli Studi di Padova, e Laura Orsi, Lingua e Cultura inglese nella scuola superiore italiana. L’evento vedrà la partecipazione del Concentus Musicus Patavinus che eseguirà un programma incentrato sul barocco delle Americhe. Ingresso su prenotazione con offerta responsabile per Associazione Arca.

Lunedì 10 luglio

Lunedì 10 luglio Mauro Varotto, docente di Geografia e Geografia culturale all'Università degli Studi di Padova, e Giovanni Piccoli, ingegnere e politico, si esprimeranno sul tema dell’acqua nella crisi climatica, mentre il Sestetto di Fiati OPV si esibirà sulle note del Divertimento K 289 di Mozart. Evento sostenuto da Acegas Aps Amga, ingresso su prenotazione con offerta responsabile per Associazione Arca.

Martedì 25 luglio

L’appuntamento di martedì 25 luglio vedrà Don Dante Carraro approfondire il tema La cura: quello che non si vede, mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà uno dei lavori più celebri di Franz Joseph Haydn come la Sinfonia degli addii.

Ingresso su prenotazione e offerta responsabile pro CUAMM.

Attenzione , questo appuntamento si terrà all’Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova.

Martedì 1 agosto

La dolce cura: panna, cacao, zucchero e caffè, Il mito di Ercole volgerà a conclusione martedì 1 agosto alla presenza di Danilo Gasparini, Storico dell’alimentazione e volto di RAI 3 di Geo & Geo, e Luigi Biasetto, Maestro Pasticciere e Campione del Mondo di Pasticcieria. A Coronare l’ultimo appuntamento della rassegna sarà la musica di Gioachino Rossini, compositore noto anche per essere stato un autentico amante della buona cucina. Ingresso su prenotazione con offerta responsabile pro Associazione Arca.

Informazioni

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 21 presso il Cortile del MUSME – Museo di Storia della Medicina. Ingresso su prenotazione sul sito https://www.opvorchestra.it/ con offerta responsabile alle Associazioni La miglior vita possibile (23 giugno); Arca (29 giugno, 4 luglio, 10 luglio e 1 agosto); Medici con l’Africa CUAMM (25 luglio).