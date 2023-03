"Mobbing: noi ci siamo", l'incontro al Centro antimobbing Padova

Max 20 partecipanti. In caso di sovrannumero la serata sarà ripetuta. Per prenotare scrivi una mail a: centroantimobbingpadova@gmail.com

Prezzo Max 20 partecipanti. In caso di sovrannumero la serata sarà ripetuta. Per prenotare scrivi una mail a: centroantimobbingpadova@gmail.com

Stai vivendo un disagio lavorativo e non sai se si può migliorare la situazione?

Il Centro Antimobbing Padova organizza un incontro gratuito sul tema.

Clicca qui per scaricare la locandina

L'incontro si terrà martedì 28 marzo 2023 alle ore 18

presso la sede operativa del Centro Antimobbing Padova in via Pindemonte 4c (zona Guizza), Padova

Risponderanno ai tuoi dubbi gli esperti del Centro: psicologa, avvocato e sindacalista.

Partecipazione

L’ingresso è gratuito.

Per ottemperare alle disposizioni relative al COVID 19 è necessaria la prenotazione (max 20 partecipanti). In caso di sovrannumero la serata sarà ripetuta.

Per prenotare scrivi una mail a: centroantimobbingpadova@gmail.com

Per informazioni cell. 349-6337842 dalle 15 alle 18.

Info web

https://www.centroantimobbingpadova.it/