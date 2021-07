Riscoprire la moda del ‘700 nel parco del Castello del Catajo

Appuntamento con appassionati in costume per rivivere antiche atmosfere il prossimo 12 settembre 2021. Il settecento sbarca nei giardini del Catajo con gli appassionati di Esprit Libre che con i loro vestiti sontuosi animeranno il giardino regalando scorci di antiche atmosfere, per calarsi nelle suggestioni del XVIII secolo epoca d’oro del castello e della moda.

Per l’occasione la visita ai saloni interni si concentrerà anche sulle figure storiche delle dame che nei secoli l’hanno abitato, abbellito e goduto.

Costi: 9 euro adulto | 3 euro bambino 6-12 anni.

Informazioni e contatti

La partecipazione non prevede costi aggiuntivi al regolare biglietto. A seconda delle normative in vigore potrebbe essere obbligatoria la prenotazione. Controllare sul sito del Castello del Catajo: https://www.castellodelcatajo.it/evento/la-moda-del-700-nel-parco-del-castello-2/.

