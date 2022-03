La moda del ‘700 nel parco del castello del Catajo

Domenica 29 maggio 2022 il settecento sbarca nei giardini del Castello del Catajo con gli appassionati di Esprit Libre che con i loro vestiti sontuosi animeranno il giardino regalando scorci di antiche atmosfere, per calarsi nelle suggestioni del XVIII secolo epoca d’oro del castello e della moda. Per l’occasione la visita ai saloni interni, sia guidata che audioguidata, si concentrerà anche sulle figure storiche delle dame che nei secoli l’hanno abitato, abbellito e goduto.

Invitiamo chi desidera partecipare a prenotare il proprio ingresso tramite la pagina “Info & orari” del sito: www.castellodelcatajo.it. La partecipazione non prevede costi aggiuntivi al regolare biglietto.

Dalle 10 alle 14 VISITE GUIDATE. PER PRENOTARE LA VISITA GUIDATA CLICCA QUI https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castello-del-catajo-week-end-257837919157 e seleziona la data 29 maggio.

e seleziona la data 29 maggio. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 VISITA LIBERA AUDIOGUIDATA. PER PRENOTARE L'INGRESSO CON VISITA LIBERA AUDIOGUIDATA CLICCA QUI https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-audioguidate-castello-del-catajo-catajo-castle-self-guided-tours-250242671567 e seleziona la data 29 maggio.

In caso di pioggia l’evento è annullato, si terrà l’apertura ordinaria al pubblico ma senza la presenza dei figuranti in giardino. Per qualsiasi informazione scrivere a info@castellodelcatajo.it.