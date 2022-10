Mødist. 8.0//officina ametista: mostra monografica di Ilaria Gozzi

«Creare gioielli è come meditare: servono concentrazione e pazienza. Dall’idea all’oggetto realizzato vi è un lungo processo di lavorazione paragonabile ad una catena di montaggio: ogni passaggio è fondamentale affinché il successivo venga bene ed è importante avere il laboratorio in cui svolgerlo» – Ilaria Gozzi. Dopo il successo dell’ultimo progetto, Mødist torna con la sua OTTAVA edizione che porta il nome di “Mødist 8.0 – Officina Ametista”. La nuova esposizione curata da Nicolò Rizzo in collaborazione con Ilaria Tolin, vede protagonista la giovane artigiana Ilaria Gozzi.

Questa edizione verrà ospitata dalla Cooperativa Sociale Città So.La.Re. all’interno di QuiPadova: un progetto di rigenerazione urbana che vuole contribuire allo sviluppo del rione Crocefisso (Padova), attraverso la promozione e l'attivazione di servizi rivolti alla cittadinanza. Tale progetto rappresenta per il territorio e per la Cooperativa stessa un laboratorio in costante evoluzione e sperimentazione. Dalla creazione di spazi abitativi ed aggregativi, che offrono risposte ai bisogni espressi dai residenti, fino allo sviluppo di una comunità che si riconosca parte di uno stesso territorio. Con “Officina Ametista” Mødist vuole presentare un vero e proprio “laboratorio” del gioiello dove Ilaria avrà la possibilità di far conoscere al pubblico il lavoro di un gioielliere: dalla progettazione e lo studio dei colori, materiali, forme ecc. fino alla realizzazione vera e propria del prodotto.

«Sono tornata a Roma da neolaureata ed è qui che finalmente ha preso il via il mio percorso nell’ambito dei gioielli: inizio quindi il corso “Design del gioiello” all’ Accademia delle arti orafe. Ho imparato a illustrare i gioielli, una delle cose che continua ad emozionarmi come la prima volta. Ma soprattutto, sono riuscita a mettere insieme quello che ho imparato negli anni precedenti, in questa disciplina. Tecniche diverse di illustrazione realizzate su supporti differenti che nascono da uno studio e una buona visione dell’oggetto che ho davanti. Ha inizio qui la grande e continua ricerca di materiale di studio di gioielli, di tecniche orafe, di immagini, di video e di ulteriori corsi nel campo orafo e di design del gioiello». – Ilaria Gozzi

Il nome di questa nuova mostra rispecchia perfettamente il lavoro della nostra artista, il progetto di Mødist e di QuiPadova. La prima parola che compone il titolo è “OFFICINA”, nome che serve a presentare il progetto come un vero e proprio laboratorio/vetrina, dai quali il visitatore potrà conoscere il lavoro dell’orefice a 360 gradi. La seconda parola è “AMETISTA”, una pietra preziosa con un valore simbolico molto importante: l'ametista è una pietra che viene sempre associata all’equilibrio. È un metafora delle scelte meditate, che richiedono tempo e cura. Questo concetto si sposa perfettamente al lavoro delle tre realtà coinvolte in questa edizione. Il lavoro di un artigiano richiede sempre molto tempo, ma soprattutto estrema precisione e cura. Tutto ciò si accorda perfettamente al lavoro di progettazione e curatela delle nostre mostre e alle progettualità promosse dalla Cooperativa Città So.La.Re. che richiedono altrettanta dedizione, tanta quanta quella di un artigiano durante la creazione di un oggetto.

Officina Ametista: