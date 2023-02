Molestie sul lavoro: come difendersi, l’incontro alla Casa di quartiere dell'Arcella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1145219549563774

Venerdì 17 febbraio alle ore 18 alla Casa di quartiere dell'Arcella (ex Marchesi), in Viale Arcella 23 si terrà un incontro organizzato da Adl Cobas e la Consultoria Itinerante verso l’8M su “Molestie sul lavoro: come difendersi”

«Sguardi, complimenti non richiesti, ricatti, molestie verbali e fisiche sono tra le tante forme di violenza che spesso viviamo sui nostri luoghi di lavoro e che vengono invisibilizzate, giustificate o accettate per non perdere il proprio posto. Succede nelle fabbriche, nelle aziende, ma anche nelle situazioni di lavoro domestico.

Hai vissuto o vivi una molestia sul tuo luogo di lavoro?

Come ti sei sentitə?

Sei statə credutə?

Come si può reagire?

Cosa si può fare davanti ad una o più molestie sul proprio luogo di lavoro?

Come affrontare le discriminazioni strutturali a danno dellɜ lavoratorɜ e come cambiare insieme le condizioni che le producono?

A queste e altre domande ci aiuterà a rispondere l'avvocata di Treviso Cinzia Brunati con cui proveremo a costruire uno spazio sicuro in cui ciascunə possa raccontare la propria esperienza, dotandoci collettivamente di strumenti e alleanze. Vogliamo farlo a partire da noi e con l'obiettivo di costruire pratiche di sottrazione e di sciopero, verso e oltre l'8 marzo».

Info web

https://www.facebook.com/events/1145219549563774"

Foto articolo da evento Facebook e da contatti stampa