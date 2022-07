“Avvicinamento al mondo di August Wilson”, la lettura performativa al complesso Beato Pellegrino

“Avvicinamento al mondo di August Wilson” è una lettura performativa della traduzione italiana dell’opera “Jitney” del drammaturgo August Wilson, vincitore di due Premi Pulitzer (nel 1985, per il dramma Fences, e nel 1990, per il dramma The Piano Lesson) e considerato uno tra i più importanti scrittori teatrali afroamericani che si terrà venerdì 8 luglio ore 20.45 a Complesso Beato Pellegrino , in via E. Vendramini 13 a Padova.

L'evento, è parte del progetto “AvvicinaMenti, Le quattro stagioni del Dipartimento Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – culture, lingue, civiltà” realizzato nell’ambito del “Bando per Progetti di Terza Missione – anno 2022” dell’Università di Padova. Il cast di attrici e attori afro-italiani, mette in scena un'opera e un autore tradotti per la prima volta in italiano da Angela Soldà (laureanda al DiSLL) nella produzione della Piccionaia Centro di Produzione Teatrale (Vicenza) e con la regia di Renzo Carbonera (ex studente dell’Ateneo patavino), con la partecipazione degli attori Maurizio Bousso, Germano Gentile, Bintu Ouattara e Aron Tewelde con l’introduzione della Professoressa Fiona Dalziel.

Dai primi decenni del 1900, a causa della segregazione razziale che, de iure o de facto, separa bianchi e neri negli Stati Uniti, nei quartieri a maggioranza afro-americana delle città del nord si sviluppa un servizio di trasporto alternativo all’autobus e ai taxi regolari, che sono troppo costosi, non vanno in quei quartieri e soprattutto non fanno salire i neri.

Si tratta dei jitney o gipsy cabs, che operano al di fuori della legge, ma danno opportunità di lavoro e fanno un servizio importante per la comunità, a somiglianza del moderno Uber. August Wilson ci porta all'interno di una stazione di jitney nel 1977. Attraverso la voce dei tassisti e altri personaggi che popolano questo mondo, Wilson ci fa scoprire le storie, i conflitti e le piccole vittorie di una comunità afroamericana che nonostante le conquiste del movimento per i diritti civili continua a essere esclusa dal cosiddetto “sogno americano”.

Info e prenotazioni https://ilbolive.unipd.it/it/e vent/avvicinamento-mondo-augus t-wilson

https://www.disll.unipd.it/avvicinamenti-le-quattro-stagioni-del-disll-%E2%80%93-culture-lingue-civilt%C3%A0

Foto articolo da comunicato stampa