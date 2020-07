"Il mondo e i pantaloni", Vitaliano Trevisan al teatro Verdi

Vitaliano Trevisan ritorna sui palcoscenici del Teatro Stabile del Veneto in veste di autore e attore con Il Mondo e i Pantaloni, spettacolo prodotto dallo Stabile e inserito nel cartellone estivo “Tutti i gusti del Teatro” che dal 3 al 4 agosto va in scena al Teatro Verdi di Padova (ore 19) per poi arrivare a Treviso al Teatro Del Monaco il 6 e il 7 agosto (ore 19).

L’eclettico artista vicentino, insieme a Giorgio Sangati e ad Angelica Leo, porta sul palco le vicissitudini di un grande, e vecchio, attore drammaturgo che all'apice del suo successo e del riconoscimento per la sua carriera viene travolto da uno scandalo che scombussolerà tutti i suoi piani e le sue aspettative.

La trama

Il protagonista de Il Mondo e i Pantaloni viene insignito del premio Nobel per la letteratura e si fa confezionare un frac. Pochi giorni prima della cerimonia, il vecchio attore, che sta per chiudere le repliche del suo ultimo lavoro, viene denunciato per molestie da una cameriera d’albergo, e la cerimonia viene annullata. Alla delusione e all'amarezza del protagonista, si aggiunge quella della moglie, che, tra l’altro, lo crede colpevole, e la rabbia del figlio, che sperava, grazie al premio in denaro, di sanare i suoi debiti. Alla fine però, il frac sarà comunque consegnato e i pantaloni, che tanto preoccupavano il sarto, risulteranno perfetti.

Vitaliano Trevisan

Nato a Sandrigo in provincia di Vicenza nel 1960, raggiunge la notorietà nel 2002 con il romanzo I quindicimila passi grazie al quale ottiene il Premio Lo Straniero e il premio Campiello Francia 2008 (terza edizione del premio Campiello Europa). Nel 2003 è attore protagonista e co-sceneggiatore, del film Primo amore di Matteo Garrone, girato a Vicenza, in concorso al 54º Festival di Berlino. È inoltre attore nel film Il riparo di Marco Simon Puccioni (miglior film al festival di Annecy nel 2007), oltre che nel film Dall'altra parte del mare di Jean Sarto. Nel 2009 ha un importante ruolo nella serie televisiva R.I.S. Roma - Delitti imperfetti . Nel 2016 è co-protagonista del film Senza lasciare traccia diretto da Gianclaudio Cappai. I suoi testi per il teatro sono stati messi in scena da Valter Malosti, Renato Chiocca e Toni Servillo. Di più recente pubblicazione per Einaudi i Due monologhi, ossia Oscillazioni e Solo RH portato in scena nell'edizione del Festival delle Mura 2007 da Roberto Herlitzka. Tratto e ispirato al suo romanzo Il ponte. Un crollo, il regista Michele Angrisani scrive, nel 2012, il copione di uno spettacolo teatrale poi portato in scena dalla compagnia teatrale Il Canovaccio, per la regia di Antonello Pagotto e con Diego De Francesco nella parte del protagonista. Nel 2017 vince il Premio Riccione, il più antico e prestigioso premio italiano di drammaturgia, dove già nella precedente edizione (2015) aveva ottenuto la "Menzione Franco Quadri" per la scrittura che maggiormente coniuga la lingua teatrale con quella letteraria.

Ha scritto i romanzi: Trio senza pianoforte (1998), I quindicimila passi. Un resoconto (2002), Un mondo meraviglioso. Uno standard (2003), Il ponte. Un crollo (2008) e Works (2016). A questi si aggiungono le raccolte di racconti Standards vol.1° (2002) Shorts (2004) Premio letterario Piero Chiara, Wordstar(s), Trilogia alla memoria (2004), Grotteschi e arabeschi (2009), il saggio Tristissimi giardini (2010) e le drammaturgie Il lavoro rende liberi (2005), Oscillazioni (2006), 3 drammi brevi (2008), Due monologhi (2009), Una notte in Tunisia (2011). Come regista teatrale ha lavorato a Oscillazioni (2006), Note sui sillabari (2007), 3 drammi brevi (2008) e Madre con cuscino (2009).

Il Mondo e i Pantaloni

Teatro Verdi | Padova

3 e 4 agosto - ore 19

Teatro Del Monaco | Treviso

6 e 7 agosto - ore 19

di: Vitaliano Trevisan

con: Vitaliano Trevisan, Giorgio Sangati, Angelica Leo

produzione Teatro Stabile del Veneto

Abbonamenti spettacoli

3 ingressi 25 euro

Abbonati Stagione 19/20 21 euro

Vendita abbonamenti

presso la biglietteria e sul nostro sito

Gli abbonamenti possono essere acquistati con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Vendita biglietti

presso la biglietteria e sul nostro sito

I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Verdi possono essere acquistati anche con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Intero Abbonati Universitari a Teatro Posto unico 10 euro 8 euro 3 euro

