Monselice Wine Experience: tre giorni dedicati alle eccellenze enogastronomiche dei colli euganei

Il 17, 18 e 19 giugno la splendida cornice della città medievale di Monselice racchiuderà un evento a tutto tondo, dedicato ai vini e ai sapori dei colli euganei. Degustazioni, musica dal vivo e le eccellenze frutto del lavoro e dell’esperienza di 15 cantine del territorio.

A partire dalle 19 di venerdì in Piazza Mazzini e nelle principali via del centro storico saranno allestite una serie di casette, ognuna delle quali sarà destinata ad una particolare cantina o a un produttore locale. Street food in chiave veneta e vino dei colli affiancheranno così l’offerta dei pubblici esercizi monselicensi che per l’occasione studieranno per i visitatori cicchetti e menu tematici. Unica piacevole digressione sul tema euganeo, i cicchetti veneti a base di pesce.

I negozi del centro di Monselice arricchiranno ulteriormente l’evento prolungando il loro orario di apertura fino alle 23 per permettere ai visitatori di alternare lo shopping alle degustazioni.

Come prenotare il proprio posto alla Monselice Wine Experience

Monselice Wine Experience sarà organizzato in collaborazione con il Consorzio per la Tutela dei Vini Colli Euganei e con il Biodistretto dei Colli Euganei e sarà preceduto, giovedì 16 giugno, da una serata dedicata alla degustazione di vini eccezionali con una caratteristica comune, essere nati sulle pendici dei nostri colli. A guidare i partecipanti dentro le storie e i sapori dei vini, saranno presenti i sommelier dell’Ais, garanzia di esperienza e professionalità. Tra loro anche la Miglior Sommelier d'Italia Fisar 2021 Marta Ingegneri. Per prenotare il proprio posto alla degustazione basterà inserire i propri dati sul portale monselice.org a partire da venerdì 10 giugno.

Per informazioni segui la pagina facebook Monselicè e sul sito monselice.org