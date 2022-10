A Villa Draghi "Monsters’ house"

Questa vecchia dimora dalle fattezze moresche, irta in cima alla collina, come un antico guardiano che controlla tutto, e non gli sfugge niente. Se potesse raccontarci qualcosa… sarebbero racconti di nobiltà, carrozze, feste sfarzose… ma anche chissà… di tradimenti, inquietudini e pensieri maligni. Abbandonato da anni, si narra che il luogo, dopo il tramonto, si animi di nuova vita e che ultimamente sia apparso anche un certo eccentrico proprietario. Proprio questo ignoto signore… sempre per sentito dire… sarebbe intenzionato a cedere la proprietà, valutando naturalmente la... migliore offerta...

È uno spettacolo dove non vi è il classico punto di vista dallo spettatore verso il palcoscenico ,ma è lo stesso spettatore a far parte della scena, in quanto la storia è sviluppata in un itinerario studiato all’interno del castello dove ogni stanza è un set che rappresenta un pezzo della favola e gli attori interagiranno con lo spettatore su di uno stesso piano rendendolo cosi a sua volta parte della favola stessa.L’itinerario sarà condotto da un’attore guida che a sua volta sarà anche colui che scandirà i tempi dei gruppi che si susseguiranno, uno ogni ora.

Lo spettacolo ha una durata di circa 60': Da un minimo di 3 ad un massimo di 6 repliche giornaliere con gruppi di 35/40 persone a turno. Invitiamo gli spettatori a raggiungere l'ingresso della location almeno 15 minuti prima dell'orario dello spettacolo in modo da permettere le operazioni di check-in.

MONSTERS HOUSE:

Teatro Spettacolo Itinerante Interattivo

Villa Draghi Montegrotto Terme

Il 29/30/31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE

SPECIAL EDITION lunedì 31 ottobre solo per gli spettatori dell'ultimo turno delle 22.30.