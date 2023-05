Visita guidata: "Montagnana, cuore antico del Veneto" il 6 maggio 2023. Montagnana, cittadina a sud di Padova che conserva un circuito Murario completo e pressoché unico nel panorama delle città murate del Veneto (e non solo). Circa 2km di mura trecentesche, più di 20 torri perimetrali, due Castelli a protezione delle porte urbiche e molte storie, leggende e… qualche mistero, a segnare l’evoluzione di questa cittadina medievale. Attraverso un itinerario a tappe ammireremo le mura dall’esterno e dall’interno scoprendo le tecniche di difesa e di assalto adottate dai nostri ‘avi’.

Senza dimenticare le bellezze rinascimentali concentrate sulla piazza principale, ovvio. Come il Duomo ad esempio: scrigno d’arte e di fede che conserva, tra le molte opere degne di nota, la pala d’altare eseguita da Paolo Veronese e due affreschi attribuiti al Giorgione. E per finire in bellezza: Montagnana non è Montagnana senza il Prosciutto Crudo dop che la celebra. Assaggeremo il prosciutto crudo Berico Veneto in una Gastronomia del centro dove potremo incontrare anche altri prodotti tipici locali.

