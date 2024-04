Visita guidata: "Montagnana, cuore antico del veneto con degustazione!"

13 euro ADULTI 6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Montagnana, cittadina a sud di Padova che conserva un circuito Murario completo e pressoché unico nel panorama delle città murate del Veneto (e non solo). Circa 2km di mura trecentesche, più di 20 torri perimetrali, due Castelli a protezione delle porte urbiche e molte storie, leggende e… qualche mistero, a segnare l’evoluzione di questa cittadina medievale. Attraverso un itinerario a tappe ammireremo le mura dall’esterno e dall’interno scoprendo le tecniche di difesa e di assalto adottate dai nostri ‘avi’. Senza dimenticare le bellezze rinascimentali concentrate sulla piazza principale, ovvio. E per finire in bellezza: Montagnana non è Montagnana senza il Prosciutto Crudo dop che la celebra. Assaggeremo il prosciutto crudo Berico Veneto in una Gastronomia del centro dove potremo incontrare anche altri prodotti tipici locali.

PER I PARTECIPANTI DI VENETO SEGRETO, UN CONO PROSCIUTTO PER ASSAPORARE L’ECCELLENZA DI MONTAGNANA!

?RITROVO: piazza Vittorio Emanuele II, sotto il monumento. Montagnana (PD)

?VISITA condotta da una GUIDA abilitata

? DURATA: 1h30

CONTRIBUTO:

13 euro ADULTI

6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Il biglietto include un assaggio del delizioso crudo di Montagnana

? SABATO 27 APRILE 2024

1° turno: ? 11:15

2° turno: ? 14:30

3° turno: ? 16:00

4° turno: ? 17:45

? SABATO 25 MAGGIO 2024

1° turno: ? 11:15

2° turno: ? 14:30

3° turno: ? 16:00

4° turno: ? 17:45



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link https://venetosegreto.com/eventi/