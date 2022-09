Montagnanese in Fiera 2022

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre il Montagnanese in fiera, ossia La Fiera Agricola-Campionaria di Montagnana arrivata alla ventunesima edizione, tornerà a impreziosire il borgo medievale con un’esposizione di prodotti legati al mondo agricolo e agroalimentare che rappresenterà l’intera Italia.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Come sempre la manifestazione abbraccerà le vie principali del centro storico, compresa la Circonvallazione Nord esterna le mura e il piazzale delle corriere dove troveranno posto la tradizionale mostra degli animali, l’esposizione di attrezzi e macchine agricole, il mercatino di piante e fiori, le tante bancarelle dedicate ai prodotti tradizionali e l’angolo delle degustazioni di prodotti tipici.

Scarica il volantino con tutto il programma

Il lungo week end del gusto

Anzi più che un angolo, l’area gastronomica, occuperà la centralissima Piazza Vittorio Emanuele II in quanto l’edizione 2022 – ed è questa la novità – sotto l’insegna de Il lungo week end del gusto propone una ricercata selezione del meglio che l’area compresa tra le provincie di Padova, Verona e Vicenza produce, sia per quanto riguarda i vini, ma non solo quelli, e i piatti tradizionali tra i quali si potrà scegliere. Il format ricalcherà le esperienze già percorse dal Montagnana Wine Festival e da Il Vino nel Castello, avendo l’iniziativa il supporto dall’Associazione Montgnana 365 Aps. Così se parliamo di vino la selezione spazierà dagli Euganei ai Berici toccando i Lessini per spingersi fino al Garda, ma non mancheranno le birre artigianali, saranno quelle del birrificio Valpo, e continueranno ad esserci i migliori gin del Veneto.

Mentre per quanto riguarda il food, la “carta” sarà ampia contemplando piatti social come i “cicchetti veneziani”, preparazioni più impegnative ma di stagione come il bollito misto con la pearà, i prodotti della norcineria montagnanese - con in testa il Prosciutto Veneto Dop, da abbinare al tradizionale “schissoto” – ai dolci della civiltà contadina come la fugassa, preparata con la farina di mais, le mele e l’uvetta.

Insomma un trionfo di sapori e di gusto, come promette il nome stesso assegnato a questa nuova offerta, ma anche un modo per conoscere le tante eccellenze che fanno parte di questo territorio e che fieramente lo rappresentano a tavola perché ne costituiscono una forma di identità.

L’area gastronomica aprirà venerdì 30 settembre dalle 19.30, mentre sabato domenica sarà accessibile dalle 11 alle 22.30.

Info web

https://www.facebook.com/montagnaneseinfiera