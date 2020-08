Montegrotto estate: tutti gli eventi verso Ferragosto

Di seguito tutti gli eventi in programma nell'estate a Montegrotto verso Ferragosto.

Lunedì 10 agosto, ore 21

Parcheggio di Villa Draghi,

La Notte delle Stelle e dei Poeti

A cura di Mare Alto Teatro

Sotto le stelle della notte di San Lorenzo un quintetto d’archi (2 violini, viola, violoncello e contrabbasso) accompagnerà la lettura di opere di grandi poeti italiani con celebri brani di musica classica. Le voci di due attori ci accompagneranno in un viaggio poetico da Petrarca a Dante, da Pascoli a Foscolo, in un’atmosfera romantica e suggestiva, tra natura e cultura.

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1579&area=H

Giovedì 13 agosto, ore 19

Tramonto a Montegrotto

a spasso nella Storia

passeggiata Gal Patavino

Venerdì 14 agosto, ore 4.45

Parcheggio di Villa Draghi,

Concerto all’Alba

a cura di Marte Alto Teatro

Torna l’atteso concerto all’alba, quasi un rito per gli spettatori, che potranno godere dell’incantesimo del sorgere del sole, accompagnati dalle note di famosi brani musicali eseguiti da sette strumentisti. Non solo intrattenimento, ma anche cultura: dopo l’alba i brani verranno brevemente commentati con aneddoti e curiosità.

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1580&area=H

Sabato 15 agosto, ore 21

"Water in Time" - evento speciale di Ferragosto, sabato 15 agosto in Parco Mostar alle 21 e alle 23 - accoglienza dalle 20

Dopo il successo e il gradimento riscontrato a Natale, a Ferragosto tornano le Fontane Danzanti con il nuovo spettacolo "Water in Time", consistente in effetti di acqua e fuoco ad alto impatto visivo, accompagnati da suggestivi brani musicali.



Lo spettacolo, della durata di circa 30 minuti, si svolgerà sabato 15 agosto su due turni, con inizio alle 21:00 e alle 23:00.



La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare su: https://bit.ly/FontaneDanzantiMontegrotto2020 oppure telefonando ai numeri: 049 8928762 - 049 8928788

Ingresso gratuito con posti limitati.

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori.

Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1578&area=H

Cinema

Venerdì 14 agosto, ore 21

Piazza Primo Maggio,

Un’estate in provenza di Roselyne Bosch 2018, 105’

Léa Adrien e Theo vanno in vacanza in Provenza dal nonno, un uomo che hanno mai incontrato e che non è molto felice di vederli sbarcare nel proprio paradiso rurale.

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1581&area=H

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme

Ufficio Cultura tel. 049 8928311

IAT

Viale Stazione, 60 tel. 049 8928311

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed i posti limitati. La prenotazione è invece obbligatoria per l’evento di Ferragosto.

