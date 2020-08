Montegrotto estate: gli appuntamenti della settimana

Di seguito tutti gli appuntamenti della settimana di "Montegrotto estate 2020"

Scarica la locandina con il programma completo

Mercoledì 26 agosto alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

Rassegna teatro Al verde

Zac colpito al cuore

di ATGTP / Il laborincolo / Panedentiteatro

“Sono Zac, scrivo storie d’avventura. Questo è tutto”. Così si presenta il protagonista di questo spettacolo, sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri coraggiosi. Ma quando gli chiedono di scrivere una storia d’amore, lo scrittore dal “cuore di ghiaccio” si rifiuta. Eppure si ritroverà, suo malgrado, coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di conigli che si vogliono sposare, tenere effusioni, canzoni sdolcinate e promesse di matrimonio: proprio la storia che aveva rifiutato di scrivere! In scena un attore e dei muppets animati a vista: un coniglio in giacca e cravatta ubriaco d’amore, la sua amata che danza in un candido abito da sposa, una volpe affamata che si muove in silenzio… Una storia che va dritto al cuore e che ci parla della paura di amare. Spettacolo esilarante e ricco di emozionanti risate!

Venerdì 28 agosto alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

Piazza Primo Maggio

Cinema all’aperto

Non ci resta che vincere

di Javier Fesse 2018, 124’

Marco è allenatore di basket, viene condannato a nove mesi di servizi sociali che consistono nell’allenare la squadra di giocatori disabili “Los Amigos”.

E ancora…

Mercoledì 9 settembre alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

Rassegna teatro Al verde

Le Sommelier

Freakclown

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore, i Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica ed originale. I due clown, dopo essersi esibiti per il Cirque du Soleil nello spettacolo “Allavita!” a Expo 2015, si trasformeranno in improbabili sommellier, dando vita ad uno spettacolo che mescola musica dal vivo, strumenti originali ed unici, acrobatica, magia e poesia, in un mix che ci farà ubriacare!

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori.

Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed i posti limitati.

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme

Ufficio Cultura tel. 049 8928311

IAT

​Viale Stazione, 60 tel. 049 8928311

Rassegna teatro Al Verde

a cura dell’Assessorato all’Istruzione

Per informazioni: Teatro della Gran Guardia

Telefono 393.9812287

Cinema all’aperto

Per informazioni: Euganea Movie Movement

Telefono 0429.74309

