Montegrotto estate: gli appuntamenti della settimana

Di seguito tutti gli appuntamenti della settimana di "Montegrotto estate 2020"

Scarica la locandina con il programma completo

Mercoledì 29 luglio

Rassegna teatro al verde

mercoledì 29 luglio ore 21

Piazza Primo Maggio

Capitani Coraggiosi

Bam! Bam! Teatro

Come si formerà alla vita il figlio di un miliardario che lo vizia all’inverosimile? Sarà felice? O, come in effetti succede, si renderà odioso a tutti? Il giovane Harvey parte per una crociera su una delle navi paterne… ma finisce in mare. A salvarlo sarà Manuel, il capitano di un peschereccio che lo tratterà come un qualunque mozzo ma che, pur con la finta durezza… Una scena evocativa, in continuo cambiamento, due attori e un musicista creatore di effetti sonori. una tecnica di narrazione in diretta. Lo spettatore assiste alle avventure del peschereccio We're here convinto che sul palcoscenico si presentino tutti i protagonisti. Lo spettacolo questa estate ha vinto il Premio Otello Sarzi.

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1573&area=H

​Venerdì 31 luglio

Teatro a altro

Venerdì 31 luglio, ore 21

Piazza Primo Maggio

Altri Figurini

Bandakadabra

Spettacolo comico-teatral-musicale

Torna Bandakadabra, l'estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, “fanfara urbana” nata sulla strada, in mezzo alla gente, in uno

spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti, capace, all’occasione, di creare un flusso di comunicazione con gli spettatori. Dalle atmosfere western delle colonne sonore di Ennio Morricone ai Beatles, passando per ironiche riflessioni sulla “tossicità” degli

smartphone e sulla sfortunata vita amorosa dei musicisti di “insuccesso”. Una musica da ascoltare e da vedere...

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1572&area=H

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme

Ufficio Cultura tel. 049 8928311

IAT

Viale Stazione, 60 tel. 049 8928311

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed i posti limitati.

Info web

