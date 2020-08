"Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte", spettacolo a Montegrotto

Venerdì 7 agosto, ore 21, in piazza Primo maggio a Montegretto in scena lo spettacolo

Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte

Stivalaccio teatro/Teatro Stabile del Veneto

Dettagli

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici

Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

Le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel

tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Soggetto originale Marco Zoppello

elaborazione dello scenario Carlo Boso e Marco Zoppello

dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello

interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori

produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme

Ufficio Cultura tel. 049 8928311

IAT

Viale Stazione, 60 tel. 049 8928311

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed i posti limitati.Info web

Info web

https://www.montegrotto.org/po/mostra_news.php?jvs=1&area=H&x=5801&id=157