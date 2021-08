Montegrotto estate: concerto all’alba il 14 agosto e Sagi Rei per Ferragosto

Orario non disponibile

Quando Dal 14/08/2021 al 15/08/2021 Orario non disponibile

Torna anche quest’anno a Montegrotto Terme un evento tanto atteso: il 14 agosto la musica accompagnerà il sorgere del sole, sulle note di celebri brani eseguiti dal Silver Ensemble, composto da di 7 musicisti.

Sabato 14 agosto - parcheggio di villa Draghi

Appuntamento all’alba, alle 4.45, nel parcheggio di villa Draghi per vedere il sole salire e trascorrere un paio d’ore suggestiva in compagnia della musica e dello spettacolo di madre natura, che allietano e rasserenano lo spirito. L’ensemble è composto da due violini, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, oboe è una sorpresa musicale insolita.

Domenica 15 agosto - piazza Primo maggio ?

E grande musica sarà anche per la serata di Ferragosto: in piazza Primo maggio si esibirà il musicista e cantante israeliano naturalizzato italiano Saga Rei con la band White August Lights.

Saga Rei ha scalato le classifiche diventando un vero e proprio fenomeno di culto grazie alle sue rilettura in chiave acustica di alcuni tra i più noti i successi della dance anni 90.i

Il 15 agosto sarà ospite con la sua band in piazza primo maggio con un allestimento esclusivo total white che ricorderà le atmosfere caraibiche curate da Alessia Celadin (Boschetto di Dafne) ed accompagnato in alcuni momenti dalla coreografa Giorgia Chiurato e il ballerino Manuel Gabrieli (Flash Dance Academy/Jam Session crew).

Per la serata di Ferragosto in piazza Primo maggio saranno disponibili posti a sedere con obbligo di registrazione in loco. È necessario arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio del concerto

Foto articolo dalla pagina Facebook Riccardo Mortandello C.P. - Montegrotto Terme

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...