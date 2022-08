Dalle 19 a tarda sera - (in caso di maltempo la manifestazione si terrà il giorno seguente)

Quando Dal 01/09/2022 al 01/09/2022 Dalle 19 a tarda sera - (in caso di maltempo la manifestazione si terrà il giorno seguente)

La prima edizione del “Montegrotto Food Festival – I Sapori delle Terme” è in programma giovedì 1 settembre. Dodici realtà di gusti e sapori delle Terme, dal salato al dolce, con la partecipazione dei più noti ristoranti, trattorie, pizzerie e pasticcerie di Montegrotto Terme, che si esibiranno nella preparazione di pietanze della tradizione e non.

Il tutto troverà posto, dalle 19 a tarda sera, nel tratto pedonale di viale A. Manzoni, per far gioire i palati di tutti in un clima festoso e colorato, con calice al collo e tanta curiosità, assisteremo alla preparazione di piatti gourmet.

Attraverso l’uso di coupon, da euro 2,50 cadauno, contenuti nei carnet acquistabili nelle casse apposite, sarà consegnata anche la bisaccia con il calice e la brochure della manifestazione.

Saranno riservate ampie zone per i parcheggi auto, in caso di mal tempo la manifestazione si terrà il giorno seguente.

Ristoranti

Ristorante Belvedere

Trattoria Da Nicola

Antica Trattoria Da Pilio E Frapiero

Pizzeria Ristorante El Gaucho

Ristorante La Volpe

Ristorante Liviangior

Ma’ma’ Bistrot

Ristorante Mamma Perdonami

Ristorante Miravalle

Pizzeria Piccadilly

Ristorante Pizzeria La Tavernetta

Pasticceria e gelateria

Dalla Bona Pasticceria

Cantine

Presenti le cantine della Strada del Vino dei Colli Euganei

Dove

Zona Pedonale di Montegrotto Terme, fra Viale A. Manzoni e Viale Stazione

Quanto costa

L'ingresso alla manifestazione è gratuito, troverai alle casse i coupon del valore di 2,50 euro cad. con i quali potrai scegliere le proposte enogastronomiche della serata.

Evento organizzato da Polisportiva Montegrotto Terme e Città Di Montegrotto Terme in collaborazione con Montegrotto Terme Shop, Thermae Abano Montegrotto e Strada Del Vino - Colli Euganei.

Info web

https://www.polisportivamontegrotto.it/foodfestival/

