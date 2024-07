European Gospel Festival: dodici cori in piazza a Montegrotto Terme

Torna a Montegrotto Terme dal 26 al 28 luglio l’European Gospel Festival, appuntamento che dal dal 2019 trasforma per quattro giorni la città termale in un centro pulsante di cultura e spiritualità, attirando cori e appassionati da tutta Europa.

La 4a edizione vedrà la partecipazione di 12 cori provenienti da Polonia, Bulgaria, Spagna oltre che dall’Italia. Il format della manifestazione prevede una competizione tra i cori partecipanti, che si sfideranno esibendosi in piazza Primo Maggio con brani del repertorio gospel, sia tradizionale che contemporaneo. I vincitori saranno insigniti del titolo di Miglior Coro Gospel Europeo e riceveranno un premio in denaro.

Il festival non si limita alle esibizioni dei cori in gara. Il programma prevede workshop, seminari e concerti aperti al pubblico, offrendo agli spettatori l'opportunità di partecipare attivamente e di immergersi nel mondo del gospel. In particolare, i workshop sono rivolti a coristi, musicisti, solisti e direttori. A condurre i workshop saranno artisti afroamericani di fama mondiale come Trini Lopez Massie e Ananias Montague. I partecipanti scopriranno i segreti del canto gospel e sperimentare in prima persona l'energia contagiosa di questa musica. La giuria internazionale è composta da esperti del settore, valuterà le performance e assegnerà il prestigioso premio al coro vincitore.

«La musica gospel - commenta l’assessora alle Manifestazioni turistiche Laura Zanotto - porta con sé un messaggio di speranza e gioia, rende tutto più emozionante e coinvolgente, per chi ascolta e per chi canta. Essere arrivati alla quarta edizioni di questo festival è un bel traguardo ed è fonte di soddisfazione il fatto che ogni anno ci siano sempre più richieste di partecipazione soprattutto dall’estero. Nei tre giorni in cui i membri dei cori di tutta Europa vivono nella nostra città tramettono attorno a loro un’energia e un felicità che sono contagiose».

La prima edizione del Festival risale al 2019, quando un gruppo di appassionati di musica gospel con il fondamentale supporto dall’Amministrazione comunale di Montegrotto Terme hanno voluto creare questo evento unico nel suo genere. L'obiettivo era duplice: promuovere la bellezza della musica gospel e favorire l'incontro tra culture diverse.

Nel tempo l’European Gospel Festival è cresciuto in termini di partecipazione e prestigio. La qualità delle esibizioni, la varietà dei cori partecipanti e l'organizzazione impeccabile hanno attirato l'attenzione di appassionati di musica gospel da tutto il continente europeo, trasformando Montegrotto Terme in una meta ambita per i coristi e gli amanti della musica.

Ospiti d’onore dell’ European Gospel Festival 2024 sono il reverendo Trini L. Massie. Cantante eccezionale, abile compositore di musica gospel, super energico ministro della musica nelle chiese battiste che arriverà a Montegrotto Terme direttamente da Pittsburgh (USA) e. il musicista afroamericano Ananias Montague che ha collaborato con artisti gospel di fama internazionale come Richard Smallwood, Ricky Dillard, Kim McFarland, Lyle Lovett ed è ministro della musica presso la Salem Baptist Church a Omaha, Nebraska

L’organizzazione della manifestazione è a cura del Comune di Montegrotto Terme – Assessorato Eventi e Manifestazioni Turistiche che si avvale del supporto tecnico della Alpe Adria Cultura APS. La direttrice artistica della manifestazione è Stefania Mauro, diplomatasi alla Royal School of Music di Londra e fondatrice coro gospel Harmony Gospel Singers.

Info utili

Concerti ore 20.45 - Entrata libera

Piazza Primo Maggio - Montegrotto Terme (in caso di maltempo presso Palaberta)

TEL. (0039) 3474963543

info@festivalgospelmontegrotto.com

https://www.festivalgospelmontegrotto.com/

Info web

https://www.facebook.com/EGFM2022/

