Montegrotto Terme ricorda Giacomo Matteotti: due spettacoli e due presentazioni di libri

Il Comune di Montegrotto Terme ricorda Giacomo Matteotti con una rassegna denominata "La mia idea non l'avete uccisa - in ricordo di Giacomo Matteotti a cent'anni dall'uccisione da parte dei fascisti", in collaborazione con il Comune di Abano Terme.

Il programma culturale vedrà il primo appuntamento sabato 25 maggio 2024 alle 21 in piazza Roma (in caso di maltempo all'auditorium dell'ex Monastero di Santa Chiara di Mezzavia) lo spettacolo teatrale «Il corpo. Primo studio» nato da un'idea di Riccardo Nencini, con la regia di Matteo Marsan, di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Lo spettacolo porta a conoscere la storia di quattro donne, Velia, Anna, Julka, Margherita che hanno legato la loro vita e il loro destino a quello dei loro uomini, Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini. Il pubblico sarà proiettato nella storia recente d'Italia, con gli accadimenti che si susseguono sulla base delle scelte intraprese da ognuna di queste donne. Si assisterà così al periodo della dittatura fascista, poi il momento del sequestro di Matteotti, l'omicidio e infine il ritrovamento del corpo. Lo spettacolo è a ingresso libero.

Sabato 1° giugno alle 11, a villa Draghi, il professor Giampaolo Romanato presenterà la nuova edizione della biografia di Giacomo Matteotti «Un italiano diverso». «Ancora oggi - spiega l'autore - l'attenzione su Matteotti rimane prevalentemente rivolta al delitto. Io ho fatto una scelta diversa, dedicando alla sua morte soltanto le pagine conclusive. Non avrei potuto aggiungere nulla a quanto già sappiamo. Oggetto di questo libro è la sua vita, che conoscevamo molto meno. Sapendo come visse, capiamo perché morì».

Il 2 giugno, per la festa della Repubblica, in piazza Roma alle ore 21 andrà in scena il bellissimo spettacolo del teatro dei Borgia «Giacomo», proposto in collaborazione con ANPI. «Giacomo» è un testo che pone in risalto il discorso politico di Matteotti, mettendo a confronto due dei suoi interventi in Parlamento: quello del 31 gennaio 1921, in cui denuncia le connivenze tra le forze politiche borghesi e le squadracce fasciste, e quello del 30 maggio 1924, l'ultima seduta a cui Matteotti partecipò prima di essere assassinato, in cui contesta i risultati delle elezioni dell’aprile di quell'anno. Questa tragedia, politica e antispettacolare del Teatro dei Borgia, consiste nella riproposizione delle parole di Matteotti nella loro nuda e terrificante verità. I principali temi sui quali il lavoro invita a riflettere sono il senso della militanza politica, i diritti di cittadinanza, la possibilità di opporsi alla violenza fascista con il richiamo ai valori di libertà e democrazia, ma anche il ruolo del teatro nella società, in un modo in cui gli ideali diventano opera d'arte. Ideazione e regia di Gianpiero Borgia su testi di Giacomo Matteotti con interruzioni d’Aula dai verbali delle assemblee parlamentari del 31 gennaio 1921 e del 30 maggio 1924, con Elena Cotugno.

Infine domenica 9 giugno alle ore 10.30 presso Centro comunale Gino Strada verrà presentato il libro di Riccardo Nencini «Muoio per te» che tratta il periodo successivo alla morte di Matteotti e riscopre il ruolo, cancellato, delle donne protagoniste di quella stagione.

