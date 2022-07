“Morning Auditorium”: il recital lirico chiude la stagione ai giardini dell’Arena

Ultimo appuntamento della stagione estiva 2022 domenica 10 luglio per “Morning Auditorium”, l’ormai tradizionale rassegna di “matinée musicali” promossa ai Giardini dell’Arena di Padova dal Conservatorio “Cesare Pollini” e le associazioni culturali Fusmart e Mame.

Al consueto orario delle 11, sul palco allestito nello scenografico spazio verde che guarda la facciata posteriore della Cappella degli Scrovegni, si terrà un recital a cura del Dipartimento di Canto e Teatro musicale dell’Istituto padovano, con protagonisti gli studenti Yukari Mori, soprano, e Giulio Putrino, tenore, accompagnati al pianoforte dai maestri Maddalena Gatto e Alberto Schiffo.

Un inconsueto ma altrettanto suggestivo “teatro a cielo aperto” per entrare nel mondo del belcanto, fra virtuosismi vocali e abilità interpretativa, con una prima parte di programma dedicata alle liriche da camera di autori quali Francesco Paolo Tosti (“Allons voir”, “L’alba separa dalla luce l’ombra”, “La serenata”), Riccardo Zandonai (“Portami via”), Ottorino Respighi (“L’ultima ebbrezza”) e una seconda con arie d’opera di Giuseppe Verdi (“Oh! Fede negar potessi... Quando le sere al placido”, da “Luisa Miller”, “Lunge da lei... Dei miei bollenti spiriti” e “Parigi, o cara”, da “La traviata”), Giacomo Puccini (“O mio babbino caro”, da “Gianni Schicchi”), Antonín Dvo?ák (“Inno alla luna”, da “Rusalka”). In mezzo ai “due tempi” del concerto una appropriatissima “Summertime” (trad. “tempo d’estate”) di George Gershwin: aria di “Porgy and Bess” (sintesi perfetta tra le tecniche orchestrali europee e i nuovi modelli musicali di origine afroamericana) divenuta non soltanto lo standard jazz per eccellenza, ma uno dei brani più noti e con maggiori interpretazioni, in svariati generi, del XX secolo.

Ingresso

Il concerto è ad accesso gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti. Sarà presente un servizio food and beverage.

Ingresso da via Porciglia.

Inizio concerto: ore 11

info@fusmart.it

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova

