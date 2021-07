“Morning Auditorium”: matinée musicali con un quartetto di clarinetti al femminile ai giardini dell’Arena

Continua anche a luglio la musica di “Morning Auditorium”, la rassegna dal vivo giunta alla seconda edizione che il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” offre alla città in collaborazione con i Giardini dell’Arena e l’impresa culturale Fusmart (insieme a Mame una delle due realtà che gestisce lo spazio verde limitrofo alla Cappella degli Scrovegni).

Domenica 11 luglio alle ore 11, arriva dunque una nuova “matinée” del cartellone nato dall’idea di valorizzare il percorso formativo dei giovani musicisti e aprire l’ascolto della musica classica a tutto il pubblico. Sul palco dei Giardini dell’Arena (ingresso da via Porciglia), in uno dei contesti all’aperto più belli di Padova, salirà una formazione tutta al femminile: il Quartetto di clarinetti formato da Paola Bianchi, Lisa Grigoletto, Stefania Della Cagna (clarinetti) e Marianna Musacchio (clarinetto basso).

Il programma proporrà delle riletture di classici di Mozart e Rossini, fra cui le ouverture delle opere “Il flauto magico” e “Il barbiere di Siviglia”, oltre che la celebre trascrizione per fiati della prima delle Sei sonate a quattro del Pesarese, opera di un già geniale Rossini 12enne, e un gran finale con la musica da film di Morricone e Williams, una sorta di “duello” (intitolato ad hoc nel programma Morricone vs Williams) che alterna i più famosi temi delle colonne sonore dei due compositori. Un concerto prezioso anche perché farà apprezzare e comprendere le tante sfumature e le capacità espressive, paragonate per ricchezza a quelle della voce umana, di questa famiglia di strumenti, assolutamente in grado di riprodurre e restituire, in un’altra veste, l’afflato originario, nonché le melodie e le armonie, delle singole composizioni.

Ingresso gratuito ad offerta libera (info@fusmart.it).

Sarà presente un servizio food and beverage.

Inizio concerto: ore 11

info@fusmart.it

Quartetto di clarinetti del Conservatorio “Pollini” di Padova

Clarinetti:

Paola Bianchi

Lisa Grigoletto

Stefania Della Cagna

Clarinetto basso:

Marianna Musacchio

