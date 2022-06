“Morning Auditorium”: matinée musicali conl’Art Percussion ensemble ai giardini dell’Arena

Domenica 12 giugno, alle ore 11, il magnifico contesto fra natura, arte e storia dei Giardini dell’Arena si prepara a ricevere il nuovo appuntamento di “Morning Auditorium”: l’esclusiva rassegna concertistica di “matinée musicali”, giunta alla sua quarta edizione, frutto della collaborazione tra il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, i Giardini dell’Arena e le associazioni culturali Fusmart e Mame.

La versione estiva del cartellone, in programma fino al 10 luglio, prosegue dunque al ritmo di un concerto a settimane alterne, offrendo un’ampia varietà sonora e di programmi, pensati per coinvolgere tutto il pubblico, dai neofiti agli appassionati, nell’ascolto della musica classica e contemporanea e valorizzare inoltre il percorso formativo dei giovani musicisti. Sul palco allestito nello scenografico spazio verde che guarda la facciata posteriore della Cappella degli Scrovegni, domenica, salirà una formazione che rappresenta una novità assoluta per la rassegna: l’Art Percussion Ensemble, gruppo di percussioni composto dagli studenti Micaela Bellussi, Alessandro Cozza, Igor Tiozzo, Leonardo Tolio, Enrico Turetta, Andrea Zamengo, Pietro Zennaro e diretto dal prof. Massimo Pastore.

Verrà proposto un repertorio di musiche originali per marimba, vibrafono e altri strumenti a percussione di compositori quali Emmanuel Sejourné (“The Martians Tribes”, secondo movimento, marimba e quattro esecutori), Minoru Miki (“Marimba Spiritual”, marimba e percussioni, versione per duo), Anna Ignatowicz-Glinka (“Passacaglia”, vibrafono e marimba), Gary Burton (“Waltz for a lovely wife”, vibrafono) e Ludwig Albert (“Japanese Drumming”). Un’esperienza di ascolto che non tutti hanno provato e che sorprenderà, oltre che per gli aspetti ritmici, per le dinamiche e la musicalità.

Il concerto è ad accesso gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti.

Sarà presente un servizio food and beverage. Ingresso da via Porciglia.

Inizio concerto: ore 11.

info@fusmart.it

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova