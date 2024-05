Torna “Morning auditorium”: musica classica ai giardini dell’arena

Conta già 5 edizioni la rassegna di matinée domenicali classiche a cura del Conservatorio “Cesare Pollini” ambientata nello splendido scenario, sospeso fra natura e storia, dei Giardini dell’Arena, fra i più suggestivi spazi all’aperto padovani: un appuntamento che sboccia regolarmente insieme alla bella stagione, diventando un ulteriore invito a viverla a dovere.

È “Morning Auditorium”, brand culturale della città del Santo, frutto dell’affiatata collaborazione dell’Istituto musicale con Fusmart Mutaforma APS e Mame Arci APS, associazioni alle quali è affidata la gestione dello spazio verde limitrofo alla Cappella degli Scrovegni (la cui vista è una delle prerogative di fascino assoluto dell’area). Invariati, anzi rafforzati i valori cardine della proposta: creare bellezza e cultura da godere nel tempo libero, coinvolgere tutto il pubblico (appassionati e curiosi di ogni fascia di età) nell’ascolto della musica classica (genere di elezione del cartellone), offrire un’ampia varietà di programmi e con essa una panoramica degli insegnamenti del “Pollini”. E non ultimo, appunto, considerare le esigenze di chi studia e valorizzare il percorso formativo dei giovani musicisti, dando loro la possibilità di esibirsi in un contesto di pregio, di fronte a una platea attenta e interessata. Da sottolineare inoltre che il posizionamento del palcoscenico - atto a favorire spettatori e musicisti in tutte le situazioni climatiche - valorizza la visuale e assicura il miglior utilizzo dell’area.

La nuova serie di date incorniciate dalle verdi frasche si svolgerà a cadenza bisettimanale a partire dalla seconda domenica di maggio, suggerendo peraltro un bel regalo da fare per la festa della mamma, e giungerà fin dentro l’estate. Ad inaugurare dunque “Morning Auditorium” domenica 12 maggio, alle ore 11.00, sarà il concerto pianistico “Giovan i virtuosi del pianoforte”, che vedrà esibirsi, nell’ordine: Laura Turri (con il Rondò Capriccioso op. 14 di Mendelssohn e lo studio n. 5 “La Caccia” dagli Studi sui Capricci di Paganini di Liszt), Giacomo Piana (con lo studio n. 3 “La Campanella” dagli Studi sui Capricci di Paganini di Liszt e Momento musicale op. 16 n. 4 di Rachmaninov), Lorenzo Faustini (con “Une barque sur l’océan” da Miroirs di Ravel e la Polonaise in la bemolle maggiore op.53 di Chopin), Lucia Beltrame (con la Rapsodia ungherese n. 12 in do diesis minore di Liszt). Gli appuntamenti successivi di “Morning Auditorium”: InCanto per voci e strumenti, 26 maggio, Coro di Clarinetti, 9 giugno, Le Trombettissime & Friends, 23 giugno, Ensemble Suoni dal Mondo (gruppo strumentale), 7 luglio.

Partecipazione

Tutti i concerti hanno inizio alle 11 e sono ad accesso gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti.

Presente un servizio food and beverage.

Ingresso da via Porciglia.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.facebook.com/events/813604536771717/

