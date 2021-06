“Morning Auditorium”: matinée musicali ai Giardini dell’Arena

Padova festeggerà il santo patrono anche con la musica di “Morning Auditorium”, rassegna dal vivo giunta alla seconda edizione che il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” offre alla città in collaborazione con i Giardini dell’Arena e l’impresa culturale Fusmart (insieme a Mame una delle due realtà che gestisce lo spazio verde limitrofo alla Cappella degli Scrovegni).

Domenica 13 giugno, festa di Sant’Antonio, alle ore 11, arriva dunque una nuova “matinée” del cartellone nato dall’idea di valorizzare il percorso formativo dei giovani musicisti e aprire l’ascolto della musica classica a tutto il pubblico, a chi ne è stato privato e a chi ha desiderio di scoprirla. Sul palco dei Giardini dell’Arena (ingresso da via Porciglia), in uno dei contesti all’aperto più belli di Padova, salirà una formazione davvero affascinante, sia per le sonorità che per il repertorio che verrà presentato: l’Ensemble di mandolini e chitarre “Cesare Pollini”, composto da Maria Cleofe Miotti, Anna Bozzetto e Kyoko Kato (mandolini e mandole), Marco Fragalà e Paolo Tomba (chitarre) e Alessandra Barbiero (violoncello). Il gruppo, nato in seno al Conservatorio, si propone di divulgare, sotto la guida della docente Maria Cleofe Miotti, un repertorio di musica originale per strumenti a plettro e di trascrizioni per questo tipo di ensemble che va dalla musica barocca per mandolino e basso continuo ai compositori del Novecento, compresi celebri temi di colonne sonore e brani del folklore di diverse tradizioni. Il concerto è ad accesso gratuito (offerta libera).

Le sedute sono ad esaurimento posti. Sarà presente un servizio food and beverage.

Inizio concerto: ore 11

Info e prenotazioni dei tavolini:

info@fusmart.it

+39 366 4203149

Programma dettagliato:

N. Piovani “La vita è bella”

R. Calace “Bolero”

T. O’ Carolan “Suite Irlandese”

C. Munier “Madrigale”

A. La Rocca “Tarantella Stregata”

M. Maciocchi “Rapsodia Zigana”

C. Graziani Walter “Vogata notturna”

C. Graziani Walter “Santa Lucia”

E. Angulo Vals e Polka da “Suite Mexicana”

Mandolini e mandole:

Maria Cleofe Miotti, Anna Bozzetto, Kyoko Kato

Chitarre: Marco Fragalà, Paolo Tomba

Violoncello: Alessandra Barbiero

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

www.conservatoriopollini.it

