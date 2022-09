“Morning Auditorium”: matinée musicali con il Pollini Song Trio ai giardini dell’Arena

Data autunnale extra per “Morning Auditorium” la rassegna di matinée musicali che, grazie alla collaborazione fra il Conservatorio “Cesare Pollini” e le associazioni culturali Fusmart e Mame, colo rano le domeniche ai Giardini dell’Arena di Padova. L’appuntamento in arrivo il 2 ottobre, alle ore 11, è il recupero di un concerto che si sarebbe dovuto tenere in luglio per il cartellone “Pollini in Jazz” e che è stato annullato a causa del maltempo.

Si tratta quindi di un risveglio che alle note e ai suoni classici, protagonisti della maggior parte degli appuntamenti della rassegna in questione, sostituisce quelli della tradizione jazzistica, altrettanto presente nell’offerta formativa dell’Istituto padovano all’interno del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, scuola di prestigio (a livello non solo territoriale) che appena due settimane fa ha visto un quintetto di propri studenti raggiungere l’ambitissima fase finale del Premio Nazionale delle Arti sezione Jazz, organizzata quest’anno dal Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo. La proposta di ascolto di domenica è in realtà particolare, in quanto attinge come repertorio alla canzone italiana e a quei pezzi che si collocano a metà strada fra tradizioni, guardando un po’ oltralpe e un po’ oltreoceano, e riunendo il tutto sotto il tetto di una raffinatezza musicale e di un gusto melodico inconfondibili. Interprete ne sarà il Pollini Song Trio degli studenti Irene Lovato, voce, Simone Bortolami, chitarra, e Federico Lincetto, contrabbasso, mentre il concerto avrà per titolo semplicemente “Canzoni”: un omaggio, appunto, ai testi e alle melodie della canzone d’autore ma anche ad alcune tra le più grandi voci della musica italiana, con brani di Umberto Bindi, Franco Califano, Bruno Lauzi e Ennio Morricone resi famosi dalle versioni di cantanti come Mina, Mia Martini e Ornella Vanoni. Concerto ad accesso gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti.

Ingresso da via Porciglia. Sarà presente un servizio food and beverage.

