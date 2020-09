“Morning Auditorium”: il buongiorno con la musica jazz ai Giardini dell’Arena

“Morning Auditorium”, la rassegna promossa dal Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova assieme alle associazioni Fusmart e Parco della Musica ai Giardini dell’Arena, si appresta a concludere il suo primo viaggio attraverso le epoche e i generi musicali, interpretati di volta in volta da diverse formazioni composte da giovani e talentuosi musicisti: è così che, dopo la grande tradizione classica, con incursioni in Sudamerica e nella contemporaneità, si approda domenica 27 settembre (ore 11) al jazz più blasonato, fra immancabili standard e le celebri firme (Gershwin, Porter, Rodgers, Kern ed Ellington) che lo hanno elevato al rango di musica colta.

La musica

A portare sul palco ritmi, melodie ed atmosfere evocative del “nuovo continente” sarà il gruppo “Old fashioned duo” di Lorenzo De Luca (sax tenore e soprano) e Giancarlo Blando (chitarra). Il programma proposto si basa appunto sul repertorio swing americano, arricchito e riarrangiato specificamente per la formazione a duo e per sfruttarne al massimo la libertà. Nella dimensione dal vivo i due musicisti approfittano degli spazi per interagire estemporaneamente, spesso in contrappunto: un dialogo senza parole. Il duo nasce all’interno del “Pollini” e si consolida subito grazie all’affinità musicale e alla maturità dei musicisti.

In scena

De Luca, diplomatosi al “Pollini” sotto la guida del maestro Pietro Tonolo, ha vinto il Concorso “Chicco Bettinardi” nel 2018 e il Primo Premio nella sezione Solista jazz del Premio Nazionale delle Arti 2019.

Blando, dopo il diploma ottenuto al Conservatorio padovano con il massimo dei voti sotto la guida del maestro Daniele Santimone, affronta un periodo di studi a Vienna con Christian Havel e Paul Urbanek. Tornato in Italia si è dedicato alla musica originale che andrà a comporre un’uscita discografica.

Per concludere il concerto, il duo diventa un trio con l’aggiunta della giovanissima cantante veronese Irene Lovato. Irene Lovato, 23 anni, studia Canto jazz al Conservatorio “Pollini” ed approfondisce lo studio del canto con Vanessa Tagliabue Yorke. Nel 2018 vince il Premio Speciale della Giuria al XII Premio “Zorzella”.

Ingresso

Qui si conclude soltanto la prima tranche di “Morning Auditorium”: la rassegna tornerà ad ottobre con un nuovo programma di concerti che verrà annunciato a breve. Il concerto è ad accesso gratuito (offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti. In caso di maltempo il concerto è rimandato a data da destinarsi. Sarà presente un servizio food and beverage.

Info e prenotazioni

info@fusmart.it

+39 366 4203149

27 settembre, ore 11 – Old fashioned duo

Lorenzo De Luca, sax tenore

Giancarlo Blando, chitarra

Ospite speciale: Irene Lovato, voce

Programma del concerto

In duo

Nobody Else But Me - Jerome Kern

Out of Nowhere - Johnny Green

Body and Soul Johnny Green

Poor Butterfly - Ramon Hubbell

Alone Together - Arthur Schwartz

Info web

https://www.facebook.com/events/788398458637617/

