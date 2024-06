Ai giardini dell’arena il coro di clarinetti del “Pollini”

Si prepara per domenica il nuovo appuntamento che unisce la musica classica allo scenario dei Giardini dell’Arena: sono le matinée della rassegna “Morning Auditorium”, frutto della collaborazione fra il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, Fusmart Mutaforma APS e Mame Arci APS, associazioni che gestiscono lo spazio verde limitrofo alla Cappella degli Scrovegni (la cui vista è una delle prerogative di fascino assoluto dell’area). Ambientato in uno dei più suggestivi spazi all’aperto padovani, perfetta combinazione fra storia, arte e natura, il cartellone si propone di raggiungere tutto il pubblico, cultori, appassionati e curiosi di ogni età, e di aiutare il percorso dei giovani musicisti.

Domenica 9 giugno, alle ore 11, la varietà del viaggio musicale di “Morning Auditorium” porterà sul palcoscenico il Coro di Clarinetti, una formazione composta da vari tagli di strumento appartenenti alla famiglia del clarinetto, dai più acuti ai più gravi, di cui fanno parte sia gli studenti dei corsi accademici e preaccademici delle classi di clarinetto del Conservatorio sia ex studenti provenienti da varie regioni d’Italia. Il programma musicale prevede sia pezzi originali scritti per questo tipo formazione che trascrizioni di brani volte a far comprendere le tante sfumature e le capacità espressive, paragonate per ricchezza a quelle della voce umana, dei clarinetti. Si ascolterà quindi in un’altra veste, in grado di riprodurre e restituire l’afflato originario, nonché le melodie e le armonie, delle singole composizioni, una scaletta di temi celebri, dalla tradizione classica al ragtime e al jazz (con pagine, fra gli altri, di Prokofiev, Debussy, Joplin, Rimsky-Korsakov). Dirige il M° Luca Lucchetta. Appuntamenti successivi: Le Trombettissime & Friends, 23 giugno, Ensemble Suoni dal Mondo (gruppo strumentale), 7 luglio. L’accesso è gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti. Presente un servizio food and beverage. Ingresso da via Porciglia.

Coro di Clarinetti del Conservatorio di Padova

Luca Lucchetta, direttore

Clarinetto piccoli e primi: Ilaria Ferrari, Grigoletto Lisa, Arianna Rossi, Marta Boem

Clarinetti secondi: Andrea Carraro, Sebastian Suin, Elisa Orlandini, Francesco Rizzato

Clarinetti terzi e quarti: Gabriele Borghin, Francesca Rizza, Lidia Berforini D’Aquino, Laura De Checchi, Sebastiano Marchi

Clarinetti alti: Marco Milelli, Giuseppe Colacino

Clarinetti bassi: Mariani Marylisa, Beatrix Graf, Francesco Cristante

Clarinetto contrabbasso: Sandro Di Silvestro

Programma musicale

Sergej Prokofiev (1891-1953)

Marcia op. 99 in mib maggiore

arr. per coro di clarinetti di L. Lucchetta

C. Debussy (1862-1918) dalla Petite Suite per orchestra:

“En Bateau, Cortege, Menuet e Ballet”

arr. per coro di clarinetti Russo S. Howland

S. Mercadante (1795-1870)

Concerto in sib magg per clarinetto e orchestra

arr. per coro di clarinetti di A.Conti

P. A. Grainger (1882-1961)

“Walking tune”

arr. per coro di clarinetti S.D. Farquhar

F. Krommer (1759-1831)

Concerto per due clarinetti e orchestra op. 35

arr. per coro di clarinetti M. Johnston

Arthur Frackenpohl (1924-2019)

“Licorice Licks”

C. Blyton (1932-2002)

“Royal Sequence op.77” per Coro di clarinetti

S. Joplin (1868-1917)

“The strenuous life”

arr. Redimer van der Wal

H. Gualdi (1924-2005)

Breve preludio per coro di clarinetti e Jazz Band

arr. per coro di clarinetti di L. Lucchetta

N. Rimsky-Korsakov (1844-1908)

“Danza dei buffoni”

arr. per coro di clarinetti G. Roach

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

https://www.conservatoriopollini.it/