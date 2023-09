A 50 anni dalla morte di Allende, film e dibattito a Montegrotto Terme

Cinquant’anni dopo il golpe in Cile che portò alla morte di Salvador Allende, il circolo culturale Allende di Padova ha invitato al centro Comunale Gino Strada di via Diocleziana a Montegrotto Terme Rodrigo Diaz, che fece parte delle guardie del corpo del presidente cileno, che da anni vive come esule in Italia e dirige a Trieste il festival del cinema latino Americano.

La serata dell’11 settembre, a partire dalle 20, sarà dedicata alla proiezione del film «Salvador Allende» di Patricio Guzman a cui seguirà un dibattito con Rodrigo Diaz e Bobo Craxi, già sottosegretario agli Esteri, che parlerà dei rapporti tra Italia e Cile anche con riferimento al ruolo di suo padre, Bettino.

La serata sarà introdotta dal sindaco di Montegrotto Teme Riccardo Mortandello e da Cristina Tropepi del circolo culturale Salvator Allende di Padova. La serata ha il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme .

Foto articolo da comunicato stampa