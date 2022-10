Torna a Montegrotto Terme la mostra ornitologica

Prezzo non disponibile

Dal 20/10/2022 al 23/10/2022

Dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia torna a Montegrotto Terme, dal 20 al 23 ottobre, presso la nuova location della tensostruttutra di Turri, ai piedi dei Colli Eguanei, la mostra ornitologica organizzata dall’APO, associazione padovana orticoltori. Si tratta della 71esima mostra di Padova e della 10a nella città di Montegrotto Terme

Scopri il libretto della mostra ornitologica

La manifestazione aperta al pubblico nel fine settimana ospiterà volatili di ogni specie (più di 1.400 volatili a livello espositivo): presenti molte razze tra canarini, cardellini, uccelli esotici e pappagalli, che introdurranno i visitatori nel mondo dell’ornitologia in tutte le sue sfumature.

Il programma prevede per giovedì 20 dalle 10 alle 20 l’ingabbio, per venerdì 21 il giudizio e per sabato l’22 l’inaugurazione alle 10 e l’apertura al pubblico dalle 15. Domenica alle 15 ci saranno le premiazioni e la mostra chiuderà al pubblico alle 16.

Si tratta di un momento molto atteso e conclusivo della stagione per gli appassionati; i soggetti allevati sono giudicati da esperti della Federazione Italiana Ornicoltori, fondata nel 1947, che giudicando in base alla categoria indirizzano e promuovono l’Allevatore al miglioramento della specie su schemi dati da una Commissione Tecnica Nazionale.

Ingresso libero. Informazioni: padovaorni@libero.it

Indicazioni per raggiungere la tensostruttura in piazza Oriana Fallaci

Dalla strada Statale Adriatica in direzione Montegrotto Terme sono 4 minuti.

Dall’uscita autostrada A13 Terme Euganee 8 minuti seguendo indicazioni verso Padova e subito dopo Montegrotto poi come indicato nella piantina.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2087&area=F

Foto articolo da comunicato stampa e da libretto al link https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2087&area=F