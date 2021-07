"Arte Eroica. Miti di una ritrovata libertà”, mostra al museo villa Bassi Rathgeb di Abano

Intero 8 euro (museo e mostra); biglietto ridotto 5 euro (per gruppi e per over 65, soci Touring e FAI e Arte Terme Card per i turisti degli hotel termali solo con prenotazione hotel o con documento che lo attesti, per gli studenti dai 7 ai 25 anni); biglietto Famiglia 17 euro (2 adulti + 3 bambini dai 6 ai 18 anni)

Un invito a esprimere la propria creatività, a liberare il proprio talento, a fare sentire la propria voce… Ma soprattutto in invito alla riflessione in… arte, in uno dei momenti più difficili e bui.

È questo il vero significato del contest “I’m Hero”, un evento fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura di Abano Terme, Cristina Pollazzi, ideatrice e promotrice, che si è svolto durante mesi del lockdown. Conclusosi di recente, ha dato vita alla mostra nazionale "Arte Eroica. Miti di una ritrovata libertà”, a cura di Federico Martinelli e Marilena Spataro, che si terrà dall' 11 luglio al 29 agosto, al museo Villa-Bassi Rathgeb di Abano Terme, ed esporrà i lavori dei vincitori e di altri 40 artisti selezionati tra tutti i partecipanti (oltre 200) da una una giuria composta da giornalisti nazionali e dall’Assessore Cristina Pollazzi. Un fiume infinito di disegni, sculture, dipinti, video, fotografie, pensieri, poesie e tanto altro ancora, testimonianza di quanto degli autori, nel momento in cui l’arte e la cultura sono diventate all’improvviso non fruibili da parte del pubblico, si siano stretti tra loro facendo fronte comune per dare il proprio contributo. Portando, innanzitutto, un messaggio di serenità, speranza e positività attraverso i loro lavori nei mesi che hanno fortemente cambiato la nostra vita, ma anche rendendo tangibile il proprio sostegno alle istituzioni che, da sempre, si impegnano per promuoverli e farli conoscere, e rafforzando così un legame che vive di reciproca collaborazione. In un momento in cui musei e istituzioni sono stato forzatamente chiusi, gli autori sono scesi in campo, o meglio online, per continuare a fare vivere le strutture mantenendo il contatto con la loro linfa vitale: gli appassionati d’arte .

“Arte Eroica. Miti di ritrovata libertà", recita il titolo della mostra, nata appunto dalla solidarietà tra gli artisti e il museo Villa Bassi Rathgeb, non una rassegna tradizionale ma un percorso emozionale e coinvolgente che racconta attraverso le opere, l’uomo e i suoi bisogni. Di grande forza espressiva, densi di significato e intrisi di postività, tutti i lavori degli autori, che si fanno portavoce di un messaggio di speranza, del desiderio di essere sereni e di pensare a un mondo migliore, cristallizzando tutte le sensazioni, le emozioni e i sentimenti che ci hanno accomunato in questo periodo storico davvero particolare, e assurgendo a mezzo catartico per liberarsi e vivere una nuova vita” dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Pollazzi. Ogni artista ha così fissato le sue emozioni affidandosi a colori, forme e materie per trasmetterle in tutta la loro forza e suggestione. C’è chi racconta di un mondo felice, dolcissimo, quasi idilliaco, carico di speranza e fiducia nell'uomo; chi rende eterni attimi di vita vissuta; chi alla terra e cielo in uno slancio poetico e spirituale comune che ama guardare verso mondi infiniti per disvelare i segreti che si celano nell'eterno; chi si fa portavoce di una rinascita interiore che porta a liberarsi di legami nocivi; chi guarda alla natura come fonte di bellezza e aspirazione alla felicità, e come esempio di resilienza, poiché segue sempre il suo corso, fra evoluzione e adattamento, fra azioni e reazioni; chi rende omaggio alla donna e alla femminilità in tutte le sue sfaccettature; chi evoca l’amore quello che salva e protegge; chi ci invita ad essere Eroi del nostro tempo; e chi si rifà a simbologie e archetipi che affondano le loro radici nel magico, disegnando mondi carichi di misteri ed affascinanti enigmi. Ciascun autore lancia il suo messaggio a noi l’abilità di coglierlo e interpretarlo.

Info

Visitabile dall’11 luglio al 29 agosto Museo Villa Bassi Rathgeb, Abano Terme

Gli orari per visitare la mostra:

lunedì dalle 15.30 alle 19.30;

mercoledì dalle 9 alle 13;

venerdì dalle 16 alle 21; sabato dalle 16 alle 20; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Ingressi museo e mostra

Biglietti di ingresso

Intero 8 euro (museo e mostra);

Biglietto ridotto 5 euro (per gruppi e per over 65, soci Touring e FAI e Arte Terme Card per i turisti degli hotel termali solo con prenotazione hotel o con documento che lo attesti, per gli studenti dai 7 ai 25 anni);

Biglietto Famiglia 17 euro (2 adulti + 3 bambini dai 6 ai 18 anni).

Speciale ridotto ogni mercoledì mattina e domenica: mattina speciale ciclisti ingresso ridotto e visita guidata gratuita alle ore 11.

Info web

https://www.facebook.com/MuseoVillaBassiAbano/

www.museovillabassiabano.it/

www.museovillabassiabano.it/project/arte-eroica-miti-di-ritrovata-liberta/

