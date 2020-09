Mostra al San Gaetano: "Com'eri vestita? - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale"

Il Centro Culturale ospita la tappa padovana della mostra-installazione errante "Com'eri vestita? - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale".

La mostra, partita due anni fa da Milano, è promossa dal centro antiviolenza Cerchi d’acqua, con il sostegno dell'associazione Dire - Donne in rete contro la violenza.

In esposizione gli abiti delle vittime di violenza, che rappresentano simbolicamente quelli indossati durante l’esperienza subita, accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere.

"Com'eri vestita?", una domanda troppo spesso rivolta alle donne, vuole puntare i riflettori su chi subisce violenza e non su chi la agisce e vuole essere testimonianza, occasione di riflessione e confronto sul tema della parità di genere per sfatare gli stereotipi e continuare ad aiutare le donne a trovare la forza per liberarsi dalla violenza.

A Padova l'esposizione è realizzata dal Centro Veneto progetti donna con il contributo del Comune di Padova, della Regione del Veneto, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è parte del progetto “Step 4 young: conoscere per riconoscere” del Centro Veneto progetti donna.

Quando

Dal 14 al 24 settembre

Orario: da lunedì a sabato, dalle 10 alle 17. Domenica chiuso

Dove

Spazio espositivo al piano terra del Centro Culturale

Ingresso

Ingresso gratuito

Per informazioni

Centro antiviolenza Cerchi d'acqua

sito cerchidacqua.org

sito Centro Veneto progetti donna

sito www.centrodonnapadova.it

Info web

www.altinatesangaetano.it/it/eventi/mostra-comeri-vestita-rispondono-le-sopravvissute-alla-violenza-sessuale