Mostra personale di Alex Lando alla Galleria Samonà

Dal 15 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022, presso la Galleria Samonà di Padova in via Roma, sarà visibile la mostra la mostra personale di Alex Lando proposta dall’Assessorato alla Cultura.

L'artista intende con questa mostra concludere un viaggio artistico itinerante che ha iniziato a Trento, per proseguire a Castelfranco e infine arrivare qui a Padova.

I quadri esposti si ispirano a tematiche naturali come ad esempio il mare, ma è rappresentata anche la figura umana, anche se è una figura che perde ogni suo dettaglio fino a diventare una macchia scura, e sono presenti anche paesaggi urbani. Questi ultimi nascono dalla ricerca dell’artista durante i mesi di chiusura causati dalla pandemia e per la loro realizzazione vengono utilizzati sia il bianco e nero, colori assoluti per descrivere la natura nella sua essenza e vitalità anche in assenza di luce, che il contrasto di colori accesi, che nelle loro trasparenze danno vita e movimento.

In queste opere Urbane c’è l’intervento di un artista trentino, Stefano Benedetti, che con la sua “arte digitale” le rende vive e le anima in una sua personale reinterpretazione.

Alex Lando

Alex Lando è nato in provincia di Padova, a Piove di Sacco, dopo la maturità artistica e il diploma inizia a realizzare opere con l'utilizzo di diversi materiali quali: creta, acquerello, stucco e olio non tralasciando la sperimentazione di materiali alternativi e l'utilizzo di elementi naturali. La sua attività artistica ha trovato spazio anche nella formazione musicale. Dopo un percorso di studi in ambito energetico-ambientale e la laurea in Ingegneria chimica, la sua attività artistica si è intensificata attraverso continue ricerche personali e corsi formativi. Ha partecipato a concorsi pittorici e ha esposto le sue opere a Trento, Verona, Padova, Lucca, Treviso.

