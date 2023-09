Mostra "American Beauty. Da Robert Capa a Banksy" al San Gaetano

Il Centro Culturale Altinate/San Gaetano ospita la mostra "American Beauty. Da Robert Capa a Banksy".

In esposizione una selezione di 130 opere, di 120 artisti, che raccontano luci e ombre della nazione che più di ogni altra ha caratterizzato l’ultimo secolo a livello globale: gli Stati Uniti.

La mostra, organizzata da Artika in collaborazione con il Comune di Padova e Kr8te, è a cura di Daniel Buso.

Dettagli

Dal 13 settembre 2023 al 21 gennaio 2024, al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, è allestita la mostra AMERICAN BEAUTY. Da Robert Capa a Bansky.

In esposizione una selezione di 130 opere di 120 artisti che raccontano luci e ombre della nazione che più di ogni altra ha caratterizzato l’ultimo secolo a livello globale, gli Stati Uniti, appunto.

Le sezioni, identificate dal curatore Daniel Buso, affrontano alcune delle tematiche più importanti per entrare in profondità nell’analisi della cultura e della società americane. L’inizio del percorso espositivo è dedicato al patriottismo, la bandiera americana è il simbolo per eccellenza chiamato a rappresentare l’attaccamento nazionalistico tipicamente americano.

La mostra prosegue cercando di tratteggiare i complicati rapporti internazionali intessuti negli ultimi cento anni dagli Stati Uniti. Partendo dalla partecipazione alla Seconda guerra mondiale, fino alle più recenti esperienze in Afghanistan e Iran. Un altro focus della mostra analizza gli Stati Uniti e i conflitti che si consumano non soltanto a migliaia di chilometri di distanza ma anche tra le mura domestiche. Steve McCurry racconta la giornata più tragica per gli americani: l’11 settembre 2001.

L’esposizione riserva anche spazio alla tematica più attuale nel dibattito sociale: il Black Lives Matter.

È la fotografia a introdurre il visitatore alla lettura dell'universo statunitense. Si parte dal bianco e nero, con maestri assoluti come Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Diane Arbus ed Elliott Erwitt, per passare alle immagini a colori di Steve McCurry, Vanessa Beecroft e Annie Leibovitz.

Il percorso presenta poi le creazioni dei maestri della Pop Art (James Rosenquist, Robert Indiana e Andy Warhol) e poi quelle dei protagonisti della Street Art: Keith Haring, Mr. Brainwash, Obey e Banksy.

Dalla celebre immagine di propaganda di Joe Rosenthal (che esaltava la vittoria americana di Iwo Jima sul Giappone nel 1945), fino alle rivolte anarchiche nei murales di Banksy.

Si è scelto di partire dall’immagine che forse più di ogni altra esprime lo spirito americano - spiega il curatore Daniel Buso - cioè il momento in cui un gruppo di marines alza la bandiera a Iwo Jima, nella fotografia di Joe Rosenthal. L’immagine fu un grande successo a livello globale, ma alcuni retroscena ne misero in dubbio l’autenticità. Si pensa infatti che Rosenthal abbia realizzato una messa in scena a scopi propagandistici.

Mostra organizzata da Artika in collaborazione con il Comune di Padova-Assessorato alla Cultura e Kr8te.

A cura di Daniel Buso.

Informazioni

Orari e biglietti

Tel. +39 351 809 9706

mostre@artika.it

https://www.artikaeventi.com/americanbeauty.html

Orari

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; lunedì e martedì chiuso.

La biglietteria chiude 30 minuti prima.

Calendario speciale:

- 30 e 31 ottobre, 1 novembre, 8 e 26 dicembre, dalle ore 10 alle 19

- 24 e 25 dicembre chiuso

- 31 dicembre, dalle ore 10 alle 17

- 1 gennaio, dalle ore 14 alle 19

- 2 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

- 6 gennaio, dalle ore 10 alle 19