“Amianto il male che non scompare”, mostra a palazzo Eugenio Maestri

Sabato 25 luglio alle ore 11.30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Amianto il male che non scompare”, in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32, organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con la Fondazione Vittime dell’Amianto “Bepi Ferro” Onlus, Fotocommunity.it e ImagoMentis, rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 26 settembre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 ad ingresso libero.

Il progetto fotografico realizzato da ImagoMentis, Associazione no profit di fotografi interessata alla divulgazione di progetti fotografici sociali, affronta un tema particolare e drammatico che riguarda la malattia e le morti causate dall’esposizione all’amianto.

La Mostra è stata sostenuta dalla Fondazione Vittime dell’Amianto “Bepi Ferro” che ha voluto fortemente il progetto fotografico raccontato in 36 scatti d’autore e che ha già visto la sua esposizione a Venezia e a Noale presso l’Ospedale Civile.

“Una Mostra programmata da tempo – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – ma che, a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus Covid-19, riusciamo ad inaugurare questo sabato, nel rispetto di tutte le normative e con la massima sicurezza. L’esposizione potrà essere visitata personalmente tutti i giorni a Palazzo Eugenio Maestri con gli orari di apertura della Biblioteca con tutte le disposizioni di prevenzione e attenzione. Un argomento importante e difficile trattato come sempre con delicatezza e profondità da un gruppo di fotografi coordinati da un nostro concittadino Fabrizio Caron che promuove percorsi artistici che abbracciano tematiche sociali di rilievo”.

12 fotografi: Fabrizio Caron, Marcella Della Valle,Virgilio Fidanza, Luca Forno, Giovanna Magri, Simone Mizzotti, Gigi Murru, Eras Perani, Laura Piazzoli, Ciro Prota, Giancarlo Soncin, Davide Volpi espongono un portfolio di tre fotografie per autore con personali chiavi di lettura.

Ingresso libero.

Inaugurazione regolata da disposizioni COVID-19

