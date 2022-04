"Valcorba alle Brentelle!", al centro commerciale la mostra a sostegno del parco

Gli animali del Parco Faunistico Valcorba arrivano a Sarmeola. Le loro splendide fotografie, infatti, saranno protagoniste dal 4 al 17 aprile della mostra Valcorba alle Brentelle!, al Centro Commerciale Le Brentelle. Gli scatti, in grande formato, sono 60, tutti corredati da una scheda descrittiva, e operatori del parco saranno presenti per illustrarli: un modo per conoscere gli abitanti del giardino zoologico di Pozzonovo, che proprio da aprile è aperto tutti i giorni. Dalle zebre, le "mascotte" del Valcorba, ai grandi felini, dai primati ai volatili dal piumaggio variopinto, ai rappresentanti di specie minacciate in natura o molto rare come la giraffa di Rothschild, l'orice araba o il leopardo della Cina settentrionale.

Con questa mostra Le Brentelle aggiunge un ulteriore tassello alla serie di iniziative, passate e future, che hanno come filo conduttore la sostenibilità. Il Parco Valcorba, infatti, si estende su un'area di venti ettari con 20mila alberi nella Bassa Padovana, dove vivono più di 400 animali di circa 80 specie differenti, alcune anche a rischio estinzione, in habitat naturalistici studiati appositamente per ospitarli. Inaugurato nel 2000, è un moderno giardino zoologico votato alla conservazione delle specie, alla ricerca scientifica in cooperazione con università e altri enti di ricerca, e all'educazione alla biodiversità attraverso eventi, visite guidate e laboratori didattici. Tutto questo in rete con strutture analoghe in Italia e in Europa. E tutto questo solo grazie alle entrate rappresentate dai visitatori, dato che il Parco Valcorba è una istituzione privata, a conduzione familiare e senza fondi pubblici. Per questo il Centro Commerciale intende sostenerlo, offrendo i suoi spazi per dare visibilità a questa realtà e, al termine della mostra, donerà al Valcorba le foto che saranno utilizzate nelle attività didattiche del parco.

Info

La mostra è di libero accesso negli orari di apertura del centro: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21, la domenica dalle 9 alle 21. Ulteriori informazioni a questo link: centrolebrentelle.it/ newseventi/valcorba-alle- brentelle.

Informazioni sul parco su www.parcovalcorba.com.