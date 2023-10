Mostra "Anime e volti della pace - opere grafiche da Goya a Banksy" al San Gaetano

"Anime e volti della pace - opere grafiche da Goya a Banksy" è un progetto culturale curato da Alfonso Pluchinotta e realizzato con il supporto organizzativo della Odv Medici in Strada e la partecipazione di Emergency Ong - gruppo di Padova, in prima linea negli aiuti umanitari alle vittime della guerra e nella sensibilizzazione ai valori della pace e della non-violenza.

In esposizione oltre 70 opere grafiche d’autore, per lo più di grande formato e originali, che trasmettono messaggi culturali costruttivi nell’ambito della condizione umana, della violenza in tutte le sue forme, delle conseguenze dei conflitti di qualunque genere, contro l’indifferenza opposta alla solidarietà e contro i pregiudizi catalizzatori di intolleranza. La mostra è un invito a costruire la pace attraverso l’affermazione dei valori fondanti della società come la giustizia e la libertà.

L'esposizione è arricchita da videoproiezioni sulle opere in mostra o su testi a carattere educativo. Inoltre, sono previsti alcuni eventi collaterali come "tableaux vivants", recital, incontri di valore formativo, realizzati nei locali del Centro Culturale.

La mostra è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla pace del Comune di Padova.

Quando

Dal 5 ottobre al 12 novembre 2023, dalle ore 10 alle 19.

Dove

Lungo i ballatoi al primo piano del Centro Culturale

Ingresso

Ingresso libero

Per informazioni

Segreteria organizzativa

email mediciinstradapadova@gmail.com - pluchinotta.alfonso@gmail.com

https://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/mostra-anime-e-volti-della-pace-opere-grafiche-da-goya-banksy

Foto articolo da post Facebook