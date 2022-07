Mostra d'arte contemporanea "Persona" a cura del collettivo Kaumann alla chiesa del Torresino

Il collettivo KAUMANN vi invita alla mostra d'arte contemporanea "Persona" che sarà allestita presso la Chiesa del Torresino dal 16 al 31 luglio 2022.

Inaugurazione: Sabato 16 Luglio 2022 alle ore 17:00.

La mostra resterà aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

da lunedì a domenica: dalle ore 10 alle ore 19.

Il collettivo Kaumann

Il collettivo Kaumann nasce nell’estate del 2021. Formato da un gruppo di giovani artisti che studiano all’Accademia di Belle Arti di Venezia, nelle Scuole di: Scultura, Pittura e Nuove Tecnologie dell’Arte (nelle accademie si chiamano scuole quelle che nelle università si chiamano facoltà).

Quando fondarono il collettivo, i suoi componenti avevano come obiettivo quello di far conoscere se stessi e la propria arte ad un gruppo più ampio possibile di persone. Tale desiderio maturò in concomitanza alla situazione pandemica e alle misure di restrizione ad essa collegate degli ultimi anni che limitò l’esposizione della loro produzione artistica in mostre e la possibilità di partecipare a concorsi di un qualche rilievo.

Il collettivo nel rispetto e nella promozione delle singole individualità: ogni artista, infatti, lavora in maniera autonoma, indagando, sperimentando ed evolvendo la propria poetica artistica in maniera libera dal resto del collettivo. Questo è un gruppo di giovani artisti che, supportandosi e aiutandosi, vuole crearsi delle possibilità e cogliere delle opportunità senza aspettare passivamente occasioni che, spesso, rischiano di non presentarsi nemmeno.

La prima mostra

La prima mostra del collettivo, intitolata – Persona – , ha come tema centrale, appunto, la singolarità dell’essere umano. Mai come oggi la collettività e, come anche il singolo individuo, sono stati messi in discussione sotto molteplici aspetti.

La vita e il flusso continuo delle cose ci fa mutare perennemente: siamo un’evoluzione continua, impegnati in una corsa senza sosta che ad ogni passo ci cambia.

Gli artisti del collettivo – nonostante ciascuno interpreti distinte poetiche artistiche e impieghi materiali molto differenti – indagano tutti un particolare aspetto comune delle persone: un valore, una dimensione interiore, un rapporto… Con le loro opere essi vogliono trasmettere ciò che sentono e la loro visione estremamente soggettiva rispetto al tema della – persona – e delle sue diverse implicazioni concettuali ed espressive che accomunano tutti. Ciascuna delle proposte artistiche è affidata alla reinterpretazione del singolo visitatore della mostra, in modo tale da suscitare sensazioni ed emozioni, positive o negative che siano.

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/mostra-darte-contemporanea-persona-cura-del-collettivo-kaumann

https://www.instagram.com/kaumann__/